prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 ноября, 06:04

Published 22 ноября, 06:04

Modified 22 ноября, 12:43

Updated 22 ноября, 12:43

В Красноярске появилось огромное здание с ярким экраном

В Красноярске появилось огромное здание с ярким экраном

22 ноября 2024, 06:04
Фото: Мэрия Красноярск / 2gis.
В Красноярске яркой подсветкой украсили 11-этажный бизнес-центр на Взлетной, 15ж напротив «Взлетка Плаза», недалеко от Междугороднего автовокзала.

Кадрами поделились в мэрии и отметили, что вся стена здания — это один большой экран. Сейчас идет тестовая настройка оборудования.

Видео: Мэрия Красноярск.

Здание стояло долго недостроенным, а в этом году его открыли. Судя по онлайн-картам, два ресторана.

Изначально здание начинала строить в 2004 году компания «Агродеталь» красноярского бизнесмена Александра Федорова, который открывал магазины Rosa, заправки и мойки «25 часов», клининговый сервис «Ротекс». В здании на Взлетке планировали разместить торговый и фитнес-центр, однако в 2011 году стройку остановили.

Работы не велись 9 лет до продажи и смены собственников — ими стали Дмитрий Першин (собственник сети «Пивной причал») и Владимир Козин (минусинский бизнесмен и брат экс-депутата заксобрания Евгения Козина). Работы начались в 2021 году.

Читайте также:
Мэрия Красноярска вновь пытается отсудить долгострой «Эльдорадо» на СуриковаНедострой у Гремячей гривы продадут на аукционе. Его забрали у владельца в судеКрасноярец присвоил недострой в Удачном и отправится за это в колонию
#Владислав Савончик#Видео#Красноярск#Бизнес-центр#Недостроенное здание
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика