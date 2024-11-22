В Красноярске появилось огромное здание с ярким экраном

Изначально здание начинала строить в 2004 году компания «Агродеталь» красноярского бизнесмена Александра Федорова, который открывал магазины Rosa, заправки и мойки «25 часов», клининговый сервис «Ротекс». В здании на Взлетке планировали разместить торговый и фитнес-центр, однако в 2011 году стройку остановили.