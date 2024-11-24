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Posted 24 ноября, 03:30

Published 24 ноября, 03:30

Modified 24 ноября, 05:11

Updated 24 ноября, 05:11

Аналитики рассказали, как меняются интересы покупателей на рынке недвижимости

Как меняются интересы покупателей на рынке недвижимости

24 ноября 2024, 03:30
Фото: prmira.ru.

Аналитики рассказали, как меняются интересы покупателей на рынке недвижимости

Аналитики проанализировали поисковые запросы россиян по теме недвижимости в Яндексе сперва за три года, а затем снова — но уже за последние четыре месяца.

Анализ проводили специалисты портала «Сибдом». Основным двигателем стали льготная и семейная ипотеки.

Например, за три года количество запросов «семейная ипотека» увеличилось в 10 раз. Но рост стоимости жилья привел к постепенному снижению спроса. Число запросов «купить квартиру» снизилось на 62%, «купить дом» — на 48%, «строительством дома» стали интересоваться меньше на 60%.

Но в период с июля по ноябрь на рынке ипотеки произошли изменения. Интерес к семейной ипотеке возрос в июле, потом упал и в октябре снова вернулся к максимуму. Запросы «купить квартиру или дом, строительство дома» остались на том же уровне.

Запрос «стоимость квартир» за 3 года упал на 52%. Покупателей больше интересовал размер ежемесячного платежа по льготной ипотеке. Теперь же, за 4 месяца, интерес к стоимости квартиры вырос сразу на 30%. Аналитики отмечают, что рынок возвращается к цене как к главному ориентиру покупки жилья.

Если оценивать локальные данные по порталу «Сибдом», то несмотря на сильное падение объемов выдачи ипотеки и количества зарегистрированных сделок интерес к покупке недвижимости сохраняется. Число посетителей на сайте не снижается.

На 27% увеличились просмотры раздела «Акции и скидки от застройщиков», на 34% стали чаще смотреть карточки новостроек, которые собираются сдать в 2025 году. Объявления с пометкой «срочная продажа» стали чаще смотреть на 17%. Новостройки «на старте продаж» стали просматривать на 12% больше.

Эксперты пришли к нескольким выводам.

Семейная ипотека остается самым привлекательным вариантом покупки жилья, несмотря на увеличение размера первоначального взноса и появления дополнительных комиссий в некоторых банках.

Субсидированная ипотека за счет застройщика делает ипотечные платежи более доступными хотя бы на коротком сроке, пока ключевая ставка не начала снижаться.

Покупателям интересны акции и скидки от застройщиков, а также цены на срочные сделки на вторичном рынке. Согласно опросу, скидки в 20-30% могут помочь быстро заключить сделку и использовать деньги с депозитов.

Рост интереса к ипотеке без первоначального взноса в 3,5 раза говорит о финансовом состоянии людей либо о желании успеть воспользоваться оставшимися льготными программами.

Часть потенциальных покупателей вернулась на рынок аренды.

#Город#Люди#Общество#Недвижимость#Ипотека#Аренда#Дома#Квартиры#Риелтор#Застройщик
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