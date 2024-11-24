Как меняются интересы покупателей на рынке недвижимости

Но в период с июля по ноябрь на рынке ипотеки произошли изменения. Интерес к семейной ипотеке возрос в июле, потом упал и в октябре снова вернулся к максимуму. Запросы «купить квартиру или дом, строительство дома» остались на том же уровне.