Как меняются интересы покупателей на рынке недвижимости

Posted 24 ноября, 03:30
Published 24 ноября, 03:30
Modified 24 ноября, 05:11
Updated 24 ноября, 05:11
Анализ проводили специалисты портала «Сибдом». Основным двигателем стали льготная и семейная ипотеки.
Например, за три года количество запросов «семейная ипотека» увеличилось в 10 раз. Но рост стоимости жилья привел к постепенному снижению спроса. Число запросов «купить квартиру» снизилось на 62%, «купить дом» — на 48%, «строительством дома» стали интересоваться меньше на 60%.
Но в период с июля по ноябрь на рынке ипотеки произошли изменения. Интерес к семейной ипотеке возрос в июле, потом упал и в октябре снова вернулся к максимуму. Запросы «купить квартиру или дом, строительство дома» остались на том же уровне.
Запрос «стоимость квартир» за 3 года упал на 52%. Покупателей больше интересовал размер ежемесячного платежа по льготной ипотеке. Теперь же, за 4 месяца, интерес к стоимости квартиры вырос сразу на 30%. Аналитики отмечают, что рынок возвращается к цене как к главному ориентиру покупки жилья.
Если оценивать локальные данные по порталу «Сибдом», то несмотря на сильное падение объемов выдачи ипотеки и количества зарегистрированных сделок интерес к покупке недвижимости сохраняется. Число посетителей на сайте не снижается.
На 27% увеличились просмотры раздела «Акции и скидки от застройщиков», на 34% стали чаще смотреть карточки новостроек, которые собираются сдать в 2025 году. Объявления с пометкой «срочная продажа» стали чаще смотреть на 17%. Новостройки «на старте продаж» стали просматривать на 12% больше.
Эксперты пришли к нескольким выводам.
Семейная ипотека остается самым привлекательным вариантом покупки жилья, несмотря на увеличение размера первоначального взноса и появления дополнительных комиссий в некоторых банках.
Субсидированная ипотека за счет застройщика делает ипотечные платежи более доступными хотя бы на коротком сроке, пока ключевая ставка не начала снижаться.
Покупателям интересны акции и скидки от застройщиков, а также цены на срочные сделки на вторичном рынке. Согласно опросу, скидки в 20-30% могут помочь быстро заключить сделку и использовать деньги с депозитов.
Рост интереса к ипотеке без первоначального взноса в 3,5 раза говорит о финансовом состоянии людей либо о желании успеть воспользоваться оставшимися льготными программами.
Часть потенциальных покупателей вернулась на рынок аренды.