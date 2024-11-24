prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 ноября, 09:15

Published 24 ноября, 09:15

Modified 24 ноября, 09:17

Updated 24 ноября, 09:17

Появились подробности развода красноярцев, которые делят дом и вибратор

Появились подробности развода красноярцев, которые делят дом и вибратор

24 ноября 2024, 09:15
Фото: Изображение Midjourney.
Появились подробности развода красноярцев, которые делят различное имущество, включая вибратор.

Об этой истории стало известно в начале ноября. Тогда Mash сообщал, что пара красноярцев захотела развестись спустя 11 лет брака. Муж и жена начали решать вопрос об опеке двоих детей и делить имущество и множество других вещей.

Фото: t.me/bazabazon

В списке совместно нажитого имущества был указан силиконовый вибратор на восемь режимов. Пояснялось, что это подарок мужа, который «не может продаваться и передаваться».

Сейчас издание Baza опубликовало другие подробности развода. В списке также указаны радиоуправляемые танки за 150 тысяч рублей.

Фото: t.me/bazabazon
«Адвокаты сначала посмеялись и сказали супругам, что раздел имущества стоит начать с каких-то более важных вещей. Например, с квартиры или машины».

По данным «Базы», сперва супруги договорились о разделе имущества — женщина хотела оставить себе квартиру, а мужу полагалось полмиллиона рублей, участок с недостроенным домом и машина. Но затем, как сообщается, супруга передумала и решила судиться и за дом.

Суд начался 21 ноября.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика