Появились подробности развода красноярцев, которые делят дом и вибратор

По данным «Базы», сперва супруги договорились о разделе имущества — женщина хотела оставить себе квартиру, а мужу полагалось полмиллиона рублей, участок с недостроенным домом и машина. Но затем, как сообщается, супруга передумала и решила судиться и за дом.