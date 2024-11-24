Появились подробности развода красноярцев, которые делят дом и вибратор

Posted 24 ноября, 09:15
Published 24 ноября, 09:15
Modified 24 ноября, 09:17
Updated 24 ноября, 09:17
Об этой истории стало известно в начале ноября. Тогда Mash сообщал, что пара красноярцев захотела развестись спустя 11 лет брака. Муж и жена начали решать вопрос об опеке двоих детей и делить имущество и множество других вещей.
В списке совместно нажитого имущества был указан силиконовый вибратор на восемь режимов. Пояснялось, что это подарок мужа, который «не может продаваться и передаваться».
Сейчас издание Baza опубликовало другие подробности развода. В списке также указаны радиоуправляемые танки за 150 тысяч рублей.
«Адвокаты сначала посмеялись и сказали супругам, что раздел имущества стоит начать с каких-то более важных вещей. Например, с квартиры или машины».
По данным «Базы», сперва супруги договорились о разделе имущества — женщина хотела оставить себе квартиру, а мужу полагалось полмиллиона рублей, участок с недостроенным домом и машина. Но затем, как сообщается, супруга передумала и решила судиться и за дом.
Суд начался 21 ноября.