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Posted 25 ноября, 11:32

Published 25 ноября, 11:32

Modified 25 ноября, 11:34

Updated 25 ноября, 11:34

«Надо было на работе ночевать»: Красноярск вечером снова встал в 8-балльные пробки

«Надо было на работе ночевать»: Красноярск вечером снова встал в 8-балльные пробки

25 ноября 2024, 11:32
Фото: cam.krk.ru.
Сегодня вечером, 25 ноября, Красноярск второй раз за день сковали пробки — заторы отмечаются во всех районах города.

Утром 25 ноября красноярцы уже успели постоять в заторах. По данным 2gis, городские дороги к 18:20 снова сковали 8-балльные пробки.

Фото: 2gis.ru

Движение затруднено на проспектах Свободном, улицах Высотной, Копылова, Маерчака, Ладо Кецховели, Дубровинского, Карла Маркса, Ленина, Вейнбаума, Шахтеров, Авиаторов, Молокова, Партизана Железняка.

Кроме того, серьезные пробки наблюдаются на проспекте Красноярский рабочий, улицах Семафорной, Мичурина, Глинки.

Фото: cam.krk.ru

В комментариях на картах красноярцы традиционно шутят и злятся:

Фото: 2gis.ru
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Авто#Красноярск#Пробки#Затор
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