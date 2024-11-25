«Надо было на работе ночевать»: Красноярск вечером снова встал в 8-балльные пробки

Posted 25 ноября, 11:32
Published 25 ноября, 11:32
Modified 25 ноября, 11:34
Updated 25 ноября, 11:34
Утром 25 ноября красноярцы уже успели постоять в заторах. По данным 2gis, городские дороги к 18:20 снова сковали 8-балльные пробки.
Движение затруднено на проспектах Свободном, улицах Высотной, Копылова, Маерчака, Ладо Кецховели, Дубровинского, Карла Маркса, Ленина, Вейнбаума, Шахтеров, Авиаторов, Молокова, Партизана Железняка.
Кроме того, серьезные пробки наблюдаются на проспекте Красноярский рабочий, улицах Семафорной, Мичурина, Глинки.
В комментариях на картах красноярцы традиционно шутят и злятся: