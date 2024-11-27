«Скалы-останцы и древние рисунки»: в Красноярском крае появился новый природный парк

Posted 27 ноября, 05:30
Published 27 ноября, 05:30
Modified 27 ноября, 05:31
Updated 27 ноября, 05:31
Решение закрепить за территорией статус природного парка приняли на заседании краевого правительства.
«Койское Белогорье» занимает около 13 тысяч гектаров в границах Манского, Партизанского и Саянского районов.
В минприроды края отмечают, что на особо охраняемой территории расположены уникальные скалы-останцы, объекты археологического наследия — места расположения наскальных рисунков.
«Под охрану возьмут 19 видов животных, занесенных в Красные книги РФ и Красноярского края, таких как черный аист, скопа, сапсан, орлан-белохвост, филин. Кроме того, на территории произрастают 17 видов краснокнижных растений».
Планируется, что на территории природного парка создадут туристическую инфраструктуру, построят базу отдыха и гостиницу для туристов, а также будут проводить различные фестивали.
При этом на особо охраняемой территории запретят добывать древесину, заготавливать живицу и вести промышленное рыболовство.
Всего в Красноярском крае 119 особо охраняемых природных территорий краевого значения, включая два природных парка «Ергаки» и «Койское Белогорье», 42 государственных природных заказника, 5 микрозаказников и 70 памятников природы.