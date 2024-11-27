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Posted 27 ноября, 05:30

Published 27 ноября, 05:30

Modified 27 ноября, 05:31

Updated 27 ноября, 05:31

В Красноярском крае создали новый природный парк

«Скалы-останцы и древние рисунки»: в Красноярском крае появился новый природный парк

27 ноября 2024, 05:30
Фото: vk.com/mamontpark.

В Красноярском крае создали новый природный парк

В Красноярском крае появилась еще одна особо охраняемая территория — природный парк «Койское Белогорье».

Решение закрепить за территорией статус природного парка приняли на заседании краевого правительства.

«Койское Белогорье» занимает около 13 тысяч гектаров в границах Манского, Партизанского и Саянского районов.

В минприроды края отмечают, что на особо охраняемой территории расположены уникальные скалы-останцы, объекты археологического наследия — места расположения наскальных рисунков.

Наскальные рисункиНаскальные рисунки
Скалы-останцыСкалы-останцы
Скалы-останцыСкалы-останцы
Наскальные рисунки. Фото: vk.com/mamontpark
«Под охрану возьмут 19 видов животных, занесенных в Красные книги РФ и Красноярского края, таких как черный аист, скопа, сапсан, орлан-белохвост, филин. Кроме того, на территории произрастают 17 видов краснокнижных растений».

Планируется, что на территории природного парка создадут туристическую инфраструктуру, построят базу отдыха и гостиницу для туристов, а также будут проводить различные фестивали.

При этом на особо охраняемой территории запретят добывать древесину, заготавливать живицу и вести промышленное рыболовство.

Всего в Красноярском крае 119 особо охраняемых природных территорий краевого значения, включая два природных парка «Ергаки» и «Койское Белогорье», 42 государственных природных заказника, 5 микрозаказников и 70 памятников природы.

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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Природа#Красноярский край#Правительство края#Природный парк
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