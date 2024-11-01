В красноярских Ергаках запустят туры на ратраках. Что это?

Как сообщают в корпорации развития Енисейской Сибири, объем инвестиций в проект составит 150 миллионов рублей. Его разрабатывает ООО «Седьмая высота» вместе с базой отдыха «Хозяин тайги». Они хотят запустить в Ергаках проект «Фрирайд на ратраках».