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Posted 1 ноября, 01:44

Published 1 ноября, 01:44

Modified 1 ноября, 03:29

Updated 1 ноября, 03:29

В красноярских Ергаках хотят запустить ратраки для фрирайда за 150 миллионов

В красноярских Ергаках запустят туры на ратраках. Что это?

1 ноября 2024, 01:44
Фото: 1MI.

В красноярских Ергаках хотят запустить ратраки для фрирайда за 150 миллионов

В Красноярском крае в природном парке Ергаки планируют запустить специальные туры для экстремалов.

Как сообщают в корпорации развития Енисейской Сибири, объем инвестиций в проект составит 150 миллионов рублей. Его разрабатывает ООО «Седьмая высота» вместе с базой отдыха «Хозяин тайги». Они хотят запустить в Ергаках проект «Фрирайд на ратраках».

Ратрак для фрирайда — специальная машина, которую используют для подготовки горнолыжных трасс или транспортировки лыжников и сноубордистов в труднодоступные участки гор.

Проект предлагает проводить комплексные туры для туристов, которые будут включать: проезд на ратраке вместе с гидами, питание и проживание на базе отдыха «Хозяин тайги».

В корпорации развития Енисейской Сибири заявляют, что запуск проекта позволит создать 30 новых рабочих мест.

#Никита Алексеев#Люди#Общество#Спорт#Красноярский край#Ергаки#Лыжи#Сноуборд
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