В красноярских Ергаках запустят туры на ратраках. Что это?

Posted 1 ноября, 01:44
Published 1 ноября, 01:44
Modified 1 ноября, 03:29
Updated 1 ноября, 03:29
Как сообщают в корпорации развития Енисейской Сибири, объем инвестиций в проект составит 150 миллионов рублей. Его разрабатывает ООО «Седьмая высота» вместе с базой отдыха «Хозяин тайги». Они хотят запустить в Ергаках проект «Фрирайд на ратраках».
Ратрак для фрирайда — специальная машина, которую используют для подготовки горнолыжных трасс или транспортировки лыжников и сноубордистов в труднодоступные участки гор.
Проект предлагает проводить комплексные туры для туристов, которые будут включать: проезд на ратраке вместе с гидами, питание и проживание на базе отдыха «Хозяин тайги».
В корпорации развития Енисейской Сибири заявляют, что запуск проекта позволит создать 30 новых рабочих мест.