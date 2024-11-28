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Posted 28 ноября, 07:38

Published 28 ноября, 07:38

Modified 28 ноября, 07:40

Updated 28 ноября, 07:40

От власти потребовали назвать новый тариф на вывоз ТКО. Обещали «незначительный» рост

От власти потребовали назвать новый тариф на вывоз ТКО. Обещали «незначительный» рост

28 ноября 2024, 07:38
Фото: ПМ/ЗС.
Депутат Алексей Бойков на сессии ЗС Красноярского края потребовал от губернатора и правительства региона не допустить резкого роста тарифов на вывоз мусора после установки новых нормативов накопления отходов в 2-3 раза, а в частных домах может доходить до 3,6 раза.

По словам ио главы фракции ЛДПР, к нему уже поступают обращения. «Люди обеспокоены нововведениями, ведь в три раза больше мусора они производить не стали», — объясняет Бойков.

В начале октября «ПМ» выяснил, что нормативы накопления ТКО (от которых зависит и тариф) пересматривают во всех технологических зонах региона.

Для многоквартирных домов (МКД) годовой норматив накопления ТКО составит 1,8716 кубометра, для частных домов — 2,1829 кубометра с человека. Месячный норматив для МКД составит 0,156 куб. м, для частного сектора — 0,182 куб. м.

При этом министр экологии Владимир Часовитин заявил, что «существенного» увеличения платы для жителей не произойдет: норматив накопления растет, но тарифы на вывоз ТКО будут при этом снижены.

Как ответил Алексей Бойков на сессии, сейчас люди находятся «в неведении», и власть должна это неведение развеять и озвучить плановый тариф.

«Министр публично заверил, что тариф в связи с ростом норматива пересмотрят и снизят, таким образом итоговая цена сильно не вырастет. Только люди прекрасно понят и знают, как министерство тарифной политики заботится о гражданах. Не забыли они скачкообразного роста цен на коммуналку, на проезд в городских автобусах. Поэтому, извините, обещаниям веры нет», — заключил Алексей Бойков.
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