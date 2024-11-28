От власти потребовали назвать новый тариф на вывоз ТКО. Обещали «незначительный» рост

Posted 28 ноября, 07:38
Published 28 ноября, 07:38
Modified 28 ноября, 07:40
Updated 28 ноября, 07:40
По словам ио главы фракции ЛДПР, к нему уже поступают обращения. «Люди обеспокоены нововведениями, ведь в три раза больше мусора они производить не стали», — объясняет Бойков.
В начале октября «ПМ» выяснил, что нормативы накопления ТКО (от которых зависит и тариф) пересматривают во всех технологических зонах региона.
Для многоквартирных домов (МКД) годовой норматив накопления ТКО составит 1,8716 кубометра, для частных домов — 2,1829 кубометра с человека. Месячный норматив для МКД составит 0,156 куб. м, для частного сектора — 0,182 куб. м.
При этом министр экологии Владимир Часовитин заявил, что «существенного» увеличения платы для жителей не произойдет: норматив накопления растет, но тарифы на вывоз ТКО будут при этом снижены.
Как ответил Алексей Бойков на сессии, сейчас люди находятся «в неведении», и власть должна это неведение развеять и озвучить плановый тариф.
«Министр публично заверил, что тариф в связи с ростом норматива пересмотрят и снизят, таким образом итоговая цена сильно не вырастет. Только люди прекрасно понят и знают, как министерство тарифной политики заботится о гражданах. Не забыли они скачкообразного роста цен на коммуналку, на проезд в городских автобусах. Поэтому, извините, обещаниям веры нет», — заключил Алексей Бойков.