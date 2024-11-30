Погибли 9 человек: двоих жителей края осудили за продажу суррогатного алкоголя

Posted 30 ноября, 11:41
Published 30 ноября, 11:41
Modified 30 ноября, 11:43
Updated 30 ноября, 11:43
Двое мужчин 44 и 56 лет и одна 59-летняя женщина в 2019 году узнали о поставщике алкоголя из Санкт-Петербурга. У продавца и подельников не было лицензии на производство, хранение и сбыт спиртосодержащей продукции, однако они создали алкобизнес.
Напитки питерского продавца изготавливались на основе метилового спирта в «кустарных» условиях. Товар продавался в пятилитровых канистрах и 10 таких тар предприниматели продали жителям села Тасеево.
Первой жертвой стала женщина. Она скончалась от острого отравления метиловым спиртом в новогоднюю ночь. На похоронах погибшей из тех же канистр выпивали ее приятели. Трое из них умерли на следующий день, еще двоих госпитализировали.
Еще две канистры с коньяком купила семья. После его употребления не стало матери и дочери, а их трое знакомых с острым отравлением попали в больницу.
Всего жертвами суррогатного алкоголя стали девять человек.
Суд признал подельников виновными в сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статьи 238 УК РФ) и приговорил двух подельников к 2 и 2,5 годам колонии общего режима. Уголовные дела поставщика и посредника расследуются отдельно.