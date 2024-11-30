Погибли 9 человек: двоих жителей края осудили за продажу суррогатного алкоголя

Двое мужчин 44 и 56 лет и одна 59-летняя женщина в 2019 году узнали о поставщике алкоголя из Санкт-Петербурга. У продавца и подельников не было лицензии на производство, хранение и сбыт спиртосодержащей продукции, однако они создали алкобизнес.