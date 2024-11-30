Студенты из Ачинска за 10 тысяч стали учредителями 300 фирм и отправились под суд

Posted 30 ноября, 10:06
Published 30 ноября, 10:06
Modified 30 ноября, 10:39
Updated 30 ноября, 10:39
Как рассказали в прокуратуре, в октябре 2023 года 18-летний житель Ачинска в интернете нашел способ заработать. Требовалось лишь находить людей, которые продадут свои персональные данные для создания фирм-однодневок. За каждого «желающего» парню пообещали платить 20 тысяч рублей.
Парень за несколько дней убедил 11 сокурсников продать копии паспортов за 10 тысяч рублей. Данные далее передалось «работодателю». Половину вознаграждения оставлял себе. Ребята не подозревали, чем может обернуться такая «сделка».
Через некоторое время студентам начали приходить требования об уплате налогов. Тогда они узнали, что стали владельцами 300 организации.
За продажу личных данных (часть 1 статьи 173.2 УК РФ) и сотрудничество с аферистами, которые используют их не в благих целях, суд приговорил шестерых парней к обязательным работам сроком от 180 до 250 часов. Уголовные дела остальных 5 студентов рассматриваются судом.
В отношении «зачинщика» и других неустановленных лиц возбуждено уголовное дело о незаконном образовании юридических лиц через подставных людей (статья 173.1 УК РФ).