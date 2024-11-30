Студенты из Ачинска за 10 тысяч стали учредителями 300 фирм и отправились под суд

Как рассказали в прокуратуре, в октябре 2023 года 18-летний житель Ачинска в интернете нашел способ заработать. Требовалось лишь находить людей, которые продадут свои персональные данные для создания фирм-однодневок. За каждого «желающего» парню пообещали платить 20 тысяч рублей.