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Posted 3 декабря, 05:49

Published 3 декабря, 05:49

Modified 3 декабря, 05:58

Updated 3 декабря, 05:58

Красноярка купила котлету в кафе и нашла в ней живых опарышей

Красноярка купила котлету в кафе и нашла в ней живых опарышей

Обновлено 3 декабря 2024, 05:58
Фото: Роспотребнадзор.
Жительница Красноярска обнаружила живых опарышей в жареной рыбной котлете, купленной навынос в «Пловной №1» на улице Дубровинского.

Как рассказали в Роспотребнадзоре, они получили обращение и провели проверку в заведении. Специалисты нашли множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований, среди которых:

Не контролировался температурный режим хранения продуктов в холодильнике и на складе. Технологические документы на бифштексы из рыбы на момент осмотра отсутствовали, а степень и качество прожарки определялись визуально, термощуп не использовался.

Не было надлежащей маркировки ни на рыбных полуфабрикатах, ни на разделочных ноже и доске. Размораживались полуфабрикаты вместе с хлебом туда же и выставлялись готовые рыбные бифштексы. Для приготовления бифштекса использовались сырые яйца, на поверхности которых обнаружен птичий помет.

Против ИП Ильиной В.А. возбудили административное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (статья 6.6 КоАП РФ), а также выдано предписание об устранении нарушений с установленным сроком. Предпринимательнице грозит штраф.

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#Владислав Савончик#Происшествия#Красноярск#Роспотребнадзор
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