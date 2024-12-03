Красноярка купила котлету в кафе и нашла в ней живых опарышей

Не было надлежащей маркировки ни на рыбных полуфабрикатах, ни на разделочных ноже и доске. Размораживались полуфабрикаты вместе с хлебом туда же и выставлялись готовые рыбные бифштексы. Для приготовления бифштекса использовались сырые яйца, на поверхности которых обнаружен птичий помет.