Красноярка купила котлету в кафе и нашла в ней живых опарышей

Posted 3 декабря, 05:49
Published 3 декабря, 05:49
Modified 3 декабря, 05:58
Updated 3 декабря, 05:58
Как рассказали в Роспотребнадзоре, они получили обращение и провели проверку в заведении. Специалисты нашли множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований, среди которых:
Не контролировался температурный режим хранения продуктов в холодильнике и на складе. Технологические документы на бифштексы из рыбы на момент осмотра отсутствовали, а степень и качество прожарки определялись визуально, термощуп не использовался.
Не было надлежащей маркировки ни на рыбных полуфабрикатах, ни на разделочных ноже и доске. Размораживались полуфабрикаты вместе с хлебом туда же и выставлялись готовые рыбные бифштексы. Для приготовления бифштекса использовались сырые яйца, на поверхности которых обнаружен птичий помет.
Против ИП Ильиной В.А. возбудили административное дело за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (статья 6.6 КоАП РФ), а также выдано предписание об устранении нарушений с установленным сроком. Предпринимательнице грозит штраф.