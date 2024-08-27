Житель Красноярского края купил колбасу и нашел там нечто. Не смотреть во время обеда

Posted 27 августа, 07:40
Published 27 августа, 07:40
Modified 28 августа, 03:52
Updated 28 августа, 03:52
Фотография колбасы, в которой норильчанин нашел инородный предмет, появилась в соцсетях. В Роспотребнадзоре отметили, что мнение их специалистов насчет того, что это может быть, разделилось.
Пользователи соцсетей выдвинули несколько предположений. Кто-то считает, что это перчатка рабочего, а кто-то думает, что посторонний предмет — кусок ткани со штампом от мешка с ингредиентами для колбасы.
На опубликованной фотографии виден чек, на котором указано, что колбасу изготовили на мясоперерабатывающем комбинате «Норильский».
«Проспект Мира» обратился в компанию за комментарием. В приемной у корреспондента взяли контактные данные и пообещали, что директор комбината прокомментирует ситуацию. Однако спустя несколько часов с «ПМ» никто не связался.
В итоге Роспотребнадзор объявил МПК «Норильский» предостережение.