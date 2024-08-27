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Posted 27 августа, 07:40

Published 27 августа, 07:40

Modified 28 августа, 03:52

Updated 28 августа, 03:52

Житель Красноярского края купил колбасу и нашел там нечто

Житель Красноярского края купил колбасу и нашел там нечто. Не смотреть во время обеда

27 августа 2024, 07:40
Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk

Житель Красноярского края купил колбасу и нашел там нечто

В Красноярском крае житель Норильска обнаружил в колбасе посторонний предмет. Специалисты Роспотребнадзора спорят, что это.

Фотография колбасы, в которой норильчанин нашел инородный предмет, появилась в соцсетях. В Роспотребнадзоре отметили, что мнение их специалистов насчет того, что это может быть, разделилось.

Фото: t.me/rospotrebnadzor_krsk

Пользователи соцсетей выдвинули несколько предположений. Кто-то считает, что это перчатка рабочего, а кто-то думает, что посторонний предмет — кусок ткани со штампом от мешка с ингредиентами для колбасы.

На опубликованной фотографии виден чек, на котором указано, что колбасу изготовили на мясоперерабатывающем комбинате «Норильский».

«Проспект Мира» обратился в компанию за комментарием. В приемной у корреспондента взяли контактные данные и пообещали, что директор комбината прокомментирует ситуацию. Однако спустя несколько часов с «ПМ» никто не связался.

В итоге Роспотребнадзор объявил МПК «Норильский» предостережение.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Еда#Норильск#Красноярский край#Роспотребнадзор#Колбаса
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