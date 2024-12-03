В Красноярске могут снести лучшую парковку в России? Узнали, что происходит

Posted 3 декабря, 05:46
Published 3 декабря, 05:46
Modified 3 декабря, 05:46
Updated 3 декабря, 05:46
В ноябре платную многоуровневую парковку на улице Красной Армии признали лучшей в России. Она победила в номинации «Лучшее парковочное место».
Недавно в нескольких телеграм-каналах появилась информация, что якобы парковку могут снести из-за поплывшего грунта.
«Многострадальную парковку, похоже, придется снести — грунт поплыл. Мы так понимаем, состояние грунтов перед строительством никто не исследовал?»
В конце ноября пользователи соцсетей сообщали, что рядом со зданием парковки рабочие разобрали верхний слой тротуара, который положили недавно.
«Проспект Мира» обратился в департамент градостроительства. Нам пояснили, что это краевой объект и попросили связаться с Центром транспортной логистики (ЦТЛ).
В ведомстве корреспонденту «ПМ» рассказали, что возле здания многоуровневой парковки проводятся строительные работы. Там планируют возвести крытый навес, который станет частью гастрономического квартала «Артель».
«Для установки навеса необходимо провести укрепление грунта. После этого начнется монтаж металлической конструкции навеса.
Он будет выполнен в единой стилистике здания, а демонтированную брусчатку обратно уложат. Все работы будут завершены в феврале».