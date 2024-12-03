В Красноярске могут снести лучшую парковку в России? Узнали, что происходит

В нескольких телеграм-каналах появилась информация, что якобы многоуровневую парковку на Красной Армии планируют снести из-за поплывшего грунта. Мы выяснили, так ли это на самом деле.

В ноябре платную многоуровневую парковку на улице Красной Армии признали лучшей в России. Она победила в номинации «Лучшее парковочное место». Недавно в нескольких телеграм-каналах появилась информация, что якобы парковку могут снести из-за поплывшего грунта. «Многострадальную парковку, похоже, придется снести — грунт поплыл. Мы так понимаем, состояние грунтов перед строительством никто не исследовал?» В конце ноября пользователи соцсетей сообщали, что рядом со зданием парковки рабочие разобрали верхний слой тротуара, который положили недавно. «Проспект Мира» обратился в департамент градостроительства. Нам пояснили, что это краевой объект и попросили связаться с Центром транспортной логистики (ЦТЛ). В ведомстве корреспонденту «ПМ» рассказали, что возле здания многоуровневой парковки проводятся строительные работы. Там планируют возвести крытый навес, который станет частью гастрономического квартала «Артель». Так будет выглядеть фуд-корт . Фото: Центр транспортной логистики «Для установки навеса необходимо провести укрепление грунта. После этого начнется монтаж металлической конструкции навеса.



Он будет выполнен в единой стилистике здания, а демонтированную брусчатку обратно уложат. Все работы будут завершены в феврале». Многоуровневую парковку на Красной Армии начали строить еще в начале нулевых. Изначально там планировали сделать гараж для служебных машин краевого ЗС и правительства, но стройку приостановили.

В 2020 году объект в аренду передали «Центру транспортной логистики», недострой снесли, а на его месте в сентябре 2021 года начали строить новый паркинг. Парковку должны были сдать еще в сентябре 2023 года, но сроки перенесли и работы затянулись.

Достроили многоуровневую парковку весной 2024 года. В следующем году в здании, где находится паркинг, откроется гастрорынок. Читайте также: В красноярском аэропорту появилась новая парковка. Сколько стоит? Красноярцы завалили «Комсомолл» плохими отзывами из-за платной парковки