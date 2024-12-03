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Posted 3 декабря, 05:46

Published 3 декабря, 05:46

Modified 3 декабря, 05:46

Updated 3 декабря, 05:46

В Красноярске могут снести лучшую парковку в России? Узнали, что происходит

В Красноярске могут снести лучшую парковку в России? Узнали, что происходит

3 декабря 2024, 05:46
Фото: Минтранс Красноярский край.
В нескольких телеграм-каналах появилась информация, что якобы многоуровневую парковку на Красной Армии планируют снести из-за поплывшего грунта. Мы выяснили, так ли это на самом деле.

В ноябре платную многоуровневую парковку на улице Красной Армии признали лучшей в России. Она победила в номинации «Лучшее парковочное место».

Недавно в нескольких телеграм-каналах появилась информация, что якобы парковку могут снести из-за поплывшего грунта.

«Многострадальную парковку, похоже, придется снести — грунт поплыл. Мы так понимаем, состояние грунтов перед строительством никто не исследовал?»

В конце ноября пользователи соцсетей сообщали, что рядом со зданием парковки рабочие разобрали верхний слой тротуара, который положили недавно.

«Проспект Мира» обратился в департамент градостроительства. Нам пояснили, что это краевой объект и попросили связаться с Центром транспортной логистики (ЦТЛ).

В ведомстве корреспонденту «ПМ» рассказали, что возле здания многоуровневой парковки проводятся строительные работы. Там планируют возвести крытый навес, который станет частью гастрономического квартала «Артель».

Так будет выглядеть фуд-кортТак будет выглядеть фуд-корт
Так будет выглядеть фуд-корт. Фото: Центр транспортной логистики
«Для установки навеса необходимо провести укрепление грунта. После этого начнется монтаж металлической конструкции навеса.

Он будет выполнен в единой стилистике здания, а демонтированную брусчатку обратно уложат. Все работы будут завершены в феврале».
  • Многоуровневую парковку на Красной Армии начали строить еще в начале нулевых. Изначально там планировали сделать гараж для служебных машин краевого ЗС и правительства, но стройку приостановили.
  • В 2020 году объект в аренду передали «Центру транспортной логистики», недострой снесли, а на его месте в сентябре 2021 года начали строить новый паркинг. Парковку должны были сдать еще в сентябре 2023 года, но сроки перенесли и работы затянулись.
  • Достроили многоуровневую парковку весной 2024 года. В следующем году в здании, где находится паркинг, откроется гастрорынок.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Строительство#Парковка#ЦТЛ#Платная парковка
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