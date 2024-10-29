Проектировщики рассказали, каким будет гастрономический квартал у «Кванта»

Posted 29 октября, 09:30
Published 29 октября, 09:30
Modified 29 октября, 09:32
Updated 29 октября, 09:32
В проектной мастерской «А2» сообщили, что в гастроквартале будет 25 корнеров на 750 посадочных мест. Там появятся фудмаркет и фермерский рынок, дизайнерские магазины и «крупная событийная площадка».
«Летние террасы расположатся на прилегающей к зданию территории, сквер Сурикова станет местом проведения фестивалей и ярмарок, а на соседних улицах появятся новые арт-объекты», — рассказывают в мастерской.
На территории будут работать проекты ресторанных групп Bellini, Berrywood Family, 0.75 please и Fresco.
Гастрономический квартал планируется открыть в марте 2025 года. Недавно в Bellini поделились эскизами будущего гастрорынка.