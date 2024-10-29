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Posted 29 октября, 09:30

Published 29 октября, 09:30

Modified 29 октября, 09:32

Updated 29 октября, 09:32

Проектировщики рассказали, каким будет гастрономический квартал у «Кванта»

Проектировщики рассказали, каким будет гастрономический квартал у «Кванта»

29 октября 2024, 09:30
Фото: t.me/proA2ru.
Проектировщики рассказали подробности о будущем гастрономическом квартале «Артель»у «Кванта».

В проектной мастерской «А2» сообщили, что в гастроквартале будет 25 корнеров на 750 посадочных мест. Там появятся фудмаркет и фермерский рынок, дизайнерские магазины и «крупная событийная площадка».

«Летние террасы расположатся на прилегающей к зданию территории, сквер Сурикова станет местом проведения фестивалей и ярмарок, а на соседних улицах появятся новые арт-объекты», — рассказывают в мастерской.
Фото: t.me/proA2ru

На территории будут работать проекты ресторанных групп Bellini, Berrywood Family, 0.75 please и Fresco.

Гастрономический квартал планируется открыть в марте 2025 года. Недавно в Bellini поделились эскизами будущего гастрорынка.

  • Гастрорынок откроется в здании многоуровневой парковки на Красной Армии, 10а — её достроили в этом году.
  • Стройка у «Кванта» тянулась с начала нулевых. На этом месте хотели построить гараж для служебных машин краевого заксобрания и правительства, но стройка остановилась.
  • В 2020 году объект в аренду передали «Центру транспортной логистики», недострой снесли, а на его месте в сентябре 2021 года начали строить новый паркинг. Парковку должны были сдать еще в сентябре 2023 года, но сроки перенесли, но работы затянулись.
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