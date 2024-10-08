В Bellini показали эскизы будущего гастрорынка у «Кванта». Что там будет?

Posted 8 октября, 05:33
Published 8 октября, 05:33
Modified 8 октября, 05:35
Updated 8 октября, 05:35
Как сообщили в рестогруппе, это будет гастрономический квартал «Артель».
«Это единое пространство, с фермерскими продуктами, корнерами от разных рестораторов и место для лучших событий в Красноярске», — пишут в Bellini.
Еще в рестогруппе показали эскизы будущего рынка. Судя по ним, в квартале будут заведения с суши, с морепродуктами, бургерные и другие, и стенды с овощами, ягодами и фруктами.
Открытие планируется весной 2025 года.
Ранее соучредитель Bellini Алексей Горенский рассказал, что на гастрорынке будут представлены разные кухни, а весь фасад здания будет «единой зеленой вертикальной фермой» для выращивания овощей и зелени.