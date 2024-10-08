prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 октября, 05:33

Published 8 октября, 05:33

Modified 8 октября, 05:35

Updated 8 октября, 05:35

В Bellini показали эскизы будущего гастрорынка у «Кванта»

В Bellini показали эскизы будущего гастрорынка у «Кванта». Что там будет?

8 октября 2024, 05:33
Фото: Bellini

В Bellini показали эскизы будущего гастрорынка у «Кванта»

В Bellini показали эскизы будущего гастрорынка с вертикальной фермой у «Кванта».

Как сообщили в рестогруппе, это будет гастрономический квартал «Артель».

«Это единое пространство, с фермерскими продуктами, корнерами от разных рестораторов и место для лучших событий в Красноярске», — пишут в Bellini.

Еще в рестогруппе показали эскизы будущего рынка. Судя по ним, в квартале будут заведения с суши, с морепродуктами, бургерные и другие, и стенды с овощами, ягодами и фруктами.

Фото: Bellini

Открытие планируется весной 2025 года.

Ранее соучредитель Bellini Алексей Горенский рассказал, что на гастрорынке будут представлены разные кухни, а весь фасад здания будет «единой зеленой вертикальной фермой» для выращивания овощей и зелени.

Читайте также:
На месте кофейни СоffeBulka открылось брассери JIL. Что там естьВ Красноярске открылся новый бар с «экспериментальными» коктейлямиВ Красноярске открылась бургерная #Farш от Аркадия Новикова. Где?На фуд-корте в «Планете» открылось кафе «БлинБери»
#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Еда#Красноярск#Заведения#Продукты#Bellini#ТК «Квант»
Подпишитесь