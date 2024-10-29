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Bellini

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Октябрь
750 посадочных мест. Проектировщики рассказали, каким будет гастрономический квартал у «Кванта»
29 октября, 09:30
Красноярский бренд-шеф поделился рецептом вкусного борща
Бренд-шеф рестогруппы Bellini Gastronomic Ecosystem Роман Чемеренко рассказал, как приготовить борщ со стейком мясника, белой фасолью и копченым лардо.
28 октября, 06:28
В Bellini показали эскизы будущего гастрорынка у «Кванта». Что там будет?
8 октября, 05:33
Сентябрь
Bellini будет готовить для «Аэрофлота». Еще они вместе займутся гастротуризмом
Известный красноярский ресторанный холдинг Bellini и «Аэрофлот» собираются сотрудничать и развивать гастрономический туризм.
5 сентября, 09:00
Июнь
Институт гастрономии СФУ откроет колледжи в 10 городах. Обещают современную программу
Директор Института гастрономии Сибирского федерального университета рассказал, что в ближайшие годы планируется открыть колледжи в 10 городах.
9 июня, 11:36
Май
Стало известно, кто самые богатые рестораторы Красноярска
14 мая, 07:29
Март
Красноярские шеф-повара поделились рецептами блинов на Масленицу
15 марта, 07:32

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