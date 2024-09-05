Bellini будет готовить для «Аэрофлота». Еще они вместе займутся гастротуризмом

Posted 5 сентября, 09:00
Published 5 сентября, 09:00
Modified 5 сентября, 10:10
Updated 5 сентября, 10:10
Как рассказали в пресс-службе «Аэрофлота», авиакомпания, дочерняя компания «Аэромар» и ресторанный холдинг планируют продвигать продукцию красноярских производителей и региональной гастрономии, развивать гастрономический туризм и бортовое питание.
Соглашение об этом Bellini и «Аэрофлот» подписали на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке.
Кухню на борту «Аэрофлота» хотят дополнить «современным подходом к приготовлению традиционных блюд русской кухни».