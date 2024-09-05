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Posted 5 сентября, 09:00

Published 5 сентября, 09:00

Modified 5 сентября, 10:10

Updated 5 сентября, 10:10

Повара красноярских ресторанов будут готовить еду для пассажиров «Аэрофлота»

Bellini будет готовить для «Аэрофлота». Еще они вместе займутся гастротуризмом

5 сентября 2024, 09:00
Фото: Аэрофлот

Повара красноярских ресторанов будут готовить еду для пассажиров «Аэрофлота»

Известный красноярский ресторанный холдинг Bellini и «Аэрофлот» собираются сотрудничать и развивать гастрономический туризм.

Как рассказали в пресс-службе «Аэрофлота», авиакомпания, дочерняя компания «Аэромар» и ресторанный холдинг планируют продвигать продукцию красноярских производителей и региональной гастрономии, развивать гастрономический туризм и бортовое питание.

Соглашение об этом Bellini и «Аэрофлот» подписали на Восточном экономическом форуме, который проходит во Владивостоке.

Кухню на борту «Аэрофлота» хотят дополнить «современным подходом к приготовлению традиционных блюд русской кухни».

  • Различные эксперты, журналисты и знаменитости регулярно хвалят красноярские рестораны. Красноярск называют одним из гастрономических центров России.
  • «Аэромар» производит питание для пассажиров самолетов.
  • В июле повара Bellini приготовили горячий ужин для 242 пассажиров рейса Дели — Сан-Франциско. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за сработавшего датчика задымления на борту.
  • Ранее с «Аэрофлотом» уже сотрудничал другой красноярский шеф — владелец Fresco Хайям Аминов.
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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Еда#Бизнес#Красноярск#Туризм#Аэрофлот#Bellini
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