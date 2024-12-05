Летевших в Красноярск пилотов пытались ослепить лазерной указкой

Posted 5 декабря, 06:24
Published 5 декабря, 06:24
Modified 5 декабря, 06:49
Updated 5 декабря, 06:49
3 декабря самолет с пассажирами на борту выполнял рейс из Иркутска в Красноярск. При заходе на посадку экипаж доложил, что на кабину направили луч зеленого цвета. Отмечается, что злоумышленник находился в районе улицы Молокова.
«[На] удалении 26 км от взлетно-посадочной полосы командир воздушного судна доложил о попытке ослепления зеленым лазером (район улицы Молокова города Красноярск)», — сообщили в канале.
Несмотря на произошедшее, посадка прошла благополучно.