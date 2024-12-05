prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 декабря, 06:24

Published 5 декабря, 06:24

Modified 5 декабря, 06:49

Updated 5 декабря, 06:49

Летевших в Красноярск пилотов пытались ослепить лазерной указкой

Летевших в Красноярск пилотов пытались ослепить лазерной указкой

5 декабря 2024, 06:24
Фото: prmira.ru.
Пилотов пассажирского самолета авиакомпании S7 пытались ослепить лазером во время полета. Об этом сообщил телеграм-канал Aviaincident.

3 декабря самолет с пассажирами на борту выполнял рейс из Иркутска в Красноярск. При заходе на посадку экипаж доложил, что на кабину направили луч зеленого цвета. Отмечается, что злоумышленник находился в районе улицы Молокова.

«[На] удалении 26 км от взлетно-посадочной полосы командир воздушного судна доложил о попытке ослепления зеленым лазером (район улицы Молокова города Красноярск)», — сообщили в канале.

Несмотря на произошедшее, посадка прошла благополучно.

  • Это не первый случай, когда пилотов самолета пытались ослепить. Ранее мы рассказывали, что пилота самолета, летевшего из Красноярска в Новосибирск, пытались ослепить лазерной указкой при заходе на посадку.
Читайте также:
С каких мест в самолете проще эвакуироваться при пожаре или ЧП? Отвечает стюардессаВ Красноярске сел неисправный самолет с пассажирамиСамолет из Сибири в Дубай развернули из-за ударов Израиля по Ирану
#Владислав Савончик#Красноярск#S7#Лазерная указка#Пилоты#Авиация
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  hello@prmira.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика