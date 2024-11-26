С каких мест в самолете проще эвакуироваться при пожаре или ЧП? Отвечает стюардесса

После пожара в российском самолете стюардесса рассказала, с каких мест проще всего эвакуироваться пассажирам. Это не всегда места у аварийных выходов. Рассказываем, что важно знать пассажирам и за какое время по регламенту все должны покинуть самолет. Спойлер: по сути безопасных мест в самолете нет.

Недавно в Турции загорелся прилетевший из Сочи российский самолет Sukhoi Superjet 100. Это произошло во время посадки в Антальи. На борту было больше 90 человек, пострадавших нет. Все эвакуировались по надувным трапам. Возгорание началось в двигателе. Пожар быстро потушили, после в аэропорту закрыли взлетно-посадочную полосу, на которую приземлился самолет, несколько рейсов отложили. СК и Росавиация начали расследование. Стюардесса одной из российских авиакомпаний рассказала журналисту krsk.aif.ru, что во время ЧП эвакуация должна занимать не больше 90 секунд. «Все типы воздушных судов спроектированы так, чтобы нагрузка на все аварийные выходы была примерно одинаковой, и количество аварийных выходов напрямую зависит от вместимости самолета. На Sukhoi Superjet 100 — четыре аварийных выхода, потому что там вместимость — около ста пассажиров в зависимости от компоновки. На широкофюзеляжных самолетах, например, Boeing 777, — 10 аварийных выходов, а вместимость в среднем 400 человек, что также позволяет пассажирам быстро эвакуироваться», — говорит бортпроводница. Многие считают, что те пассажиры, которые сидят у аварийных выходов, могут быстрее выйти из самолета во время ЧП. Стюардесса отвечает, в теории это действительно так, но не всегда. «В случае пожара в самолете или вне его бортпроводникам необходимо оценить риски при эвакуации. Если в иллюминаторе виден дым или огонь, то запрещено открывать дверь с этой стороны. Так что как такового самого безопасного места нет, потому что обстоятельства при эвакуации могут быть разные, а некоторые выходы могут оказаться заблокированными. Поэтому крайне важно знать, где находятся аварийные выходы, какой ближайший к пассажиру, и как пользоваться аварийно-спасательным оборудованием самолета, и слушать команды экипажа», — заявляет бортпроводница. Отметим, еще один неисправный «Суперджет» с пассажирами сел накануне в Красноярске. Он выполнял рейс Минеральные Воды — Уфа — Красноярск. Как сообщали «ПМ» в пресс-службе аэропорта, во время полета «экипаж вышел на связь и сообщил о низком уровне гидросистемы, но аварийную посадку не запрашивал. Службы аэропорта отработали штатно». Никто не пострадал. Читайте также: В Красноярске самолет с 45 пассажирами на борту выкатился за пределы полосы Самолет из Сибири в Дубай развернули из-за ударов Израиля по Ирану В Красноярске экстренно сел самолет из-за дебошира на борту. Он устроил драку «1,5 часа провели в душном самолете»: в аэропорту Красноярска задержали рейс в Москву