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Posted 5 декабря, 08:17

Published 5 декабря, 08:17

Modified 5 декабря, 09:40

Updated 5 декабря, 09:40

В Красноярске и крае вырастет плата за капремонт

В Красноярске и крае вырастет плата за капремонт

5 декабря 2024, 08:17
Фото: 1MI.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт многоквартирных домов Красноярского края в 2025 году собираются увеличить на 15%.

Проект постановления об этом опубликовали на портале краевого правительства. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно приложению к проекту, в 2025 году взнос на капремонт для многоквартирных домов края высотой 1-2 этажа составит 11,55 рубля за один квадрат. Пока за квадрат платят 10,04 рубля, то есть взнос вырастет на 15%.

Для многоквартирных домов от 3 этажей и выше без лифтов взнос увеличат с 9,66 до 11,11 рубля. Для домов от 3 этажей с лифтами — с 10,04 до 11,55 рубля.

Так, для квартиры в Красноярске площадью 93 квадрата в 10-этажном доме с лифтом сегодня плата за капремонт составляет порядка 937,7 рубля в месяц. С 2025 года сумма для такой квартиры составит 1078,7 рубля.

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним плата будет еще выше. Так, в «приравненных» территориях для 1-2 этажек и домов от 3 этажей с лифтом взносы вырастут до 13,17 рубля за квадрат, а для домов выше 4 этажей без лифта — до 12,58 рубля за квадрат.

В районах Крайнего Севера для 1-2 этажек и домов от 3 этажей с лифтом взносы вырастут до 15,4 рубля, а для домов выше 3 этажей без лифта — 14,79 рубля.

  • Прошлый раз взнос за капремонт увеличивали в начале 2024 года.
  • Услуги ЖКХ, среди которых холодная и горячая вода, электроэнергия, тепло, газ и ТКО, вырастут на 15% с 1 июля 2025 года.
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#Владислав Савончик#Жкх#Красноярск#Красноярский край#Капремонт#Многоквартирные дома
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