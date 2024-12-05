В Красноярске и крае вырастет плата за капремонт

Posted 5 декабря, 08:17
Published 5 декабря, 08:17
Modified 5 декабря, 09:40
Updated 5 декабря, 09:40
Проект постановления об этом опубликовали на портале краевого правительства. Сейчас он проходит антикоррупционную экспертизу.
Согласно приложению к проекту, в 2025 году взнос на капремонт для многоквартирных домов края высотой 1-2 этажа составит 11,55 рубля за один квадрат. Пока за квадрат платят 10,04 рубля, то есть взнос вырастет на 15%.
Для многоквартирных домов от 3 этажей и выше без лифтов взнос увеличат с 9,66 до 11,11 рубля. Для домов от 3 этажей с лифтами — с 10,04 до 11,55 рубля.
Так, для квартиры в Красноярске площадью 93 квадрата в 10-этажном доме с лифтом сегодня плата за капремонт составляет порядка 937,7 рубля в месяц. С 2025 года сумма для такой квартиры составит 1078,7 рубля.
В районах Крайнего Севера и приравненных к ним плата будет еще выше. Так, в «приравненных» территориях для 1-2 этажек и домов от 3 этажей с лифтом взносы вырастут до 13,17 рубля за квадрат, а для домов выше 4 этажей без лифта — до 12,58 рубля за квадрат.
В районах Крайнего Севера для 1-2 этажек и домов от 3 этажей с лифтом взносы вырастут до 15,4 рубля, а для домов выше 3 этажей без лифта — 14,79 рубля.