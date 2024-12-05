В Красноярске и крае вырастет плата за капремонт

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним плата будет еще выше. Так, в «приравненных» территориях для 1-2 этажек и домов от 3 этажей с лифтом взносы вырастут до 13,17 рубля за квадрат, а для домов выше 4 этажей без лифта — до 12,58 рубля за квадрат.