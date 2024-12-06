Пьяный водитель автобуса вез пассажиров в аэропорт Красноярска и попался полиции

Posted 6 декабря, 11:13
Published 6 декабря, 11:13
Modified 6 декабря, 11:17
Updated 6 декабря, 11:17
Как рассказали в полиции, утром от нескольких людей в ДПС поступили сообщения о пьяном водителе. Инспекторы остановили автобус «Ютонг». При общении с полицейскими от водителя исходил резкий запах алкоголя.
Полицейские установили, что за рулем был 49-летний мужчина, который прибыл по маршруту из Назарово в аэропорт и должен был следовать далее. Результат освидетельствования на месте показал 0,92 мг/л.
На водителя составили материал за пьяную езду. Ему грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до 2-х лет, а «действиям должностных лиц, ответственных за выпуск транспорта организации, будет дана принципиальная правовая оценка».