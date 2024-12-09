Вместо кока-колы: красноярцы массово скупают отечественную газировку

Posted 9 декабря, 07:21
Published 9 декабря, 07:21
Modified 9 декабря, 07:21
Updated 9 декабря, 07:21
Компания Coca-Cola HBC в июне 2022 года объявила о том, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в России. Это произошло на фоне СВО.
Но продукцию начали выпускать под брендом «Добрый», а еще в красноярские магазины стали завозить Coca-Cola, которую произвели в Казахстане, Кыргызстане, США, Иране и Китае.
Как рассказали «ПМ» в компании «Сорока», которая является крупнейшим дистрибьютором в Красноярском крае и Хакасии, жители региона предпочитают напитки от сибирских производителей.
В этом году компания поставила в торговые сети Красноярского края и Хакасии 11 миллионов 29 тысяч литров воды «Хан-Куль». Для сравнения: в 2021 году люди раскупили 8 миллионов 241 тысячу литров этой минералки.
На втором месте по популярности оказалась питьевая вода «Лель». В 2024 году красноярцы приобрели 9,2 миллиона литров, в 2021 году — 7,2 миллиона литров.
«Замыкают тройку лидеров „АЯНа“ газированные напитки, их стали пить меньше — 4,3 миллиона литров против 4,8 миллиона литров несколько лет назад.
На удивление не сдает своих позиций и энергетик — „Флэш“, выпускаемый в Красноярске с 1999 года. Производит его теперь не „Пикра“, но вкус энергетика не меняется, и сибиряки платят ему постоянным спросом — 1,3 миллиона литров было поставлено в 2024 году. В 2021 году было раскуплено 2,2 миллиона литров».
Замыкают пятерку газированные напитки, которые продаются под брендом «Добрый». В этом году было раскуплено 1,7 миллиона литров.
В 2021 году на шестом месте по популярности была газировка Coca-Cola. Тогда в магазинах края было раскуплено 896 тысяч литров этого напитка.