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Posted 9 декабря, 07:21

Published 9 декабря, 07:21

Modified 9 декабря, 07:21

Updated 9 декабря, 07:21

Вместо кока-колы: красноярцы массово скупают отечественную газировку

Вместо кока-колы: красноярцы массово скупают отечественную газировку

9 декабря 2024, 07:21
Фото: Нейросеть.
Стало известно, какие газированные напитки оказались самыми популярными у жителей Красноярского края в 2024 году.

Компания Coca-Cola HBC в июне 2022 года объявила о том, что больше не будет производить и продавать напитки бренда в России. Это произошло на фоне СВО.

Но продукцию начали выпускать под брендом «Добрый», а еще в красноярские магазины стали завозить Coca-Cola, которую произвели в Казахстане, Кыргызстане, США, Иране и Китае.

Как рассказали «ПМ» в компании «Сорока», которая является крупнейшим дистрибьютором в Красноярском крае и Хакасии, жители региона предпочитают напитки от сибирских производителей.

В этом году компания поставила в торговые сети Красноярского края и Хакасии 11 миллионов 29 тысяч литров воды «Хан-Куль». Для сравнения: в 2021 году люди раскупили 8 миллионов 241 тысячу литров этой минералки.

На втором месте по популярности оказалась питьевая вода «Лель». В 2024 году красноярцы приобрели 9,2 миллиона литров, в 2021 году — 7,2 миллиона литров.

«Замыкают тройку лидеров „АЯНа“ газированные напитки, их стали пить меньше — 4,3 миллиона литров против 4,8 миллиона литров несколько лет назад.

На удивление не сдает своих позиций и энергетик — „Флэш“, выпускаемый в Красноярске с 1999 года. Производит его теперь не „Пикра“, но вкус энергетика не меняется, и сибиряки платят ему постоянным спросом — 1,3 миллиона литров было поставлено в 2024 году. В 2021 году было раскуплено 2,2 миллиона литров».

Замыкают пятерку газированные напитки, которые продаются под брендом «Добрый». В этом году было раскуплено 1,7 миллиона литров.

В 2021 году на шестом месте по популярности была газировка Coca-Cola. Тогда в магазинах края было раскуплено 896 тысяч литров этого напитка.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Красноярский край#Марки#Напитки#Газировка
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