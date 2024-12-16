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Posted 16 декабря, 12:33

Published 16 декабря, 12:33

Modified 16 декабря, 12:35

Updated 16 декабря, 12:35

В красноярском детсаду решили провести новогодний утренник «русы против ящеров»

В красноярском детсаду решили провести новогодний утренник «русы против ящеров»

16 декабря 2024, 12:33
Фото: Kras Mash.
В красноярском детсаду решили провести новогодний утренник на тему «русы против ящеров».

Фотографией с объявлением об утренники поделились красноярцы с Kras Mash. Родителей детей просят подготовить костюмы, соответствующий ролям детей: ящер, рус, лиса, заяц, Снегурочка или Дед Мороз.

Фото: Kras Mash

Возможно, выбор темы как-то связан с символом наступающего года: 2025 год — год змеи по китайскому календарю.

Ранее пресс-секретарь управления образования мэрии Красноярска Екатерина Лукьянова рассказывала «ПМ», что сценарий мероприятий в детсадах разрабатываются в соответствии с образовательной программой работниками дошкольного учреждения.

  • В феврале 2024 года в красноярском детсаду девочкам предложили выучить песню о нежеланных дочках. Тогда многие родители остались недовольны выбором песни, и её поменяли.
  • Ранее мы рассказывали, есть ли в красноярских детсадах дресс-код на Новый год.
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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Дети#Детсады#Новый год#Утренник
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