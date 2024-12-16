В красноярском детсаду решили провести новогодний утренник «русы против ящеров»

Posted 16 декабря, 12:33
Published 16 декабря, 12:33
Modified 16 декабря, 12:35
Updated 16 декабря, 12:35
Фотографией с объявлением об утренники поделились красноярцы с Kras Mash. Родителей детей просят подготовить костюмы, соответствующий ролям детей: ящер, рус, лиса, заяц, Снегурочка или Дед Мороз.
Возможно, выбор темы как-то связан с символом наступающего года: 2025 год — год змеи по китайскому календарю.
Ранее пресс-секретарь управления образования мэрии Красноярска Екатерина Лукьянова рассказывала «ПМ», что сценарий мероприятий в детсадах разрабатываются в соответствии с образовательной программой работниками дошкольного учреждения.