В красноярском детсаду решили провести новогодний утренник «русы против ящеров»

Фотографией с объявлением об утренники поделились красноярцы с Kras Mash . Родителей детей просят подготовить костюмы, соответствующий ролям детей: ящер, рус, лиса, заяц, Снегурочка или Дед Мороз.

Ранее пресс-секретарь управления образования мэрии Красноярска Екатерина Лукьянова рассказывала «ПМ», что сценарий мероприятий в детсадах разрабатываются в соответствии с образовательной программой работниками дошкольного учреждения.

Возможно, выбор темы как-то связан с символом наступающего года: 2025 год — год змеи по китайскому календарю.

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