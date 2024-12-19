Путин объяснил, почему в России сильно дорожают продукты

Владимира Путина во время прямой линии ведущие спросили, почему в России растут цены на продукты. По его словам, предложение не успевает за спросом.

Вот что ответил Владимир Путин: «На сегодняшний день инфляция составляет около 9,2%. Что касается роста цен, то предложения на рынке должны соответствовать доходам населения. Сейчас рост зарплат идет быстрее роста товарной массы. По мясу — мы себя полностью обеспечиваем, хотя его потребление выросло в 2 раза. По молоку — каждый год растет производство, но растет и потребление. Рост цен на масло — 33-34%, а может в каких-то регионах и больше, просто продуктов не стало больше на столько, на сколько выросло потребление».