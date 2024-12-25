В Казахстане упал самолет, летевший в Грозный: что известно

Posted 25 декабря, 07:33
Published 25 декабря, 07:33
Modified 25 декабря, 08:50
Updated 25 декабря, 08:50
На борту самолета было 67 пассажиров и 5 членов экипажа, сообщает Baza. Перед крушением самолет нарезал круги в небе над аэропортом Актау.
Момент крушения самолета попал на видео.
На место крушения прибыли 52 спасателя и 11 единиц техники МЧС Казахстана.
Минздрав Казахстана сообщает, что минимум 6 человек выжили при крушении самолета. Azerbaijan Airlines назвало первую версию ЧП — причиной крушения стало столкновение самолета со стаей птиц. Однако авиакомпания называет эту версию предварительной.
Обновлено: 12 человек, включая ребенка, доставлены в больницу с травмами после крушения самолёта в Актау, сообщил Минздрав Казахстана.
Обновлено 2: 25 человек выжили при крушении самолета в Казахстане, сообщили в МЧС республики.