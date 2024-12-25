В Казахстане упал самолет, летевший в Грозный: что известно

Утром 25 декабря в районе Актау, Казахстан упал самолет — он направлялся из Баку в Грозный. Рассказываем, что известно о происшествии.

На борту самолета было 67 пассажиров и 5 членов экипажа, сообщает Baza. Перед крушением самолет нарезал круги в небе над аэропортом Актау. Фото: Flight Radar Момент крушения самолета попал на видео. Видео: Tengrinews.kz — Новости Казахстана . На место крушения прибыли 52 спасателя и 11 единиц техники МЧС Казахстана. Видео: Tengrinews.kz — Новости Казахстана . Минздрав Казахстана сообщает, что минимум 6 человек выжили при крушении самолета. Azerbaijan Airlines назвало первую версию ЧП — причиной крушения стало столкновение самолета со стаей птиц. Однако авиакомпания называет эту версию предварительной. Обновлено: 12 человек, включая ребенка, доставлены в больницу с травмами после крушения самолёта в Актау, сообщил Минздрав Казахстана. Обновлено 2: 25 человек выжили при крушении самолета в Казахстане, сообщили в МЧС республики.