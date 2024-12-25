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Posted 25 декабря, 07:33

Published 25 декабря, 07:33

Modified 25 декабря, 08:50

Updated 25 декабря, 08:50

В Казахстане упал самолет, летевший в Грозный: что известно

В Казахстане упал самолет, летевший в Грозный: что известно

25 декабря 2024, 07:33
Фото: Tengrinews.kz — Новости Казахстана.
Утром 25 декабря в районе Актау, Казахстан упал самолет — он направлялся из Баку в Грозный. Рассказываем, что известно о происшествии.

На борту самолета было 67 пассажиров и 5 членов экипажа, сообщает Baza. Перед крушением самолет нарезал круги в небе над аэропортом Актау.

Фото: Flight Radar

Момент крушения самолета попал на видео.

Видео: Tengrinews.kz — Новости Казахстана.

На место крушения прибыли 52 спасателя и 11 единиц техники МЧС Казахстана.

Видео: Tengrinews.kz — Новости Казахстана.

Минздрав Казахстана сообщает, что минимум 6 человек выжили при крушении самолета. Azerbaijan Airlines назвало первую версию ЧП — причиной крушения стало столкновение самолета со стаей птиц. Однако авиакомпания называет эту версию предварительной.

Обновлено: 12 человек, включая ребенка, доставлены в больницу с травмами после крушения самолёта в Актау, сообщил Минздрав Казахстана.

Обновлено 2: 25 человек выжили при крушении самолета в Казахстане, сообщили в МЧС республики.

#София Штейнберг#Видео#Люди#Общество#Происшествия#Самолет#ЧП#Казахстан#Крушение самолета
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