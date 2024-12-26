Красноярцев пытаются развести на деньги с помощью «писем от ФСБ»

В краевом УФСБ рассказали о следующей схеме — мошенники взламывают аккаунты руководителей, коллег и знакомых. Через эти аккаунты они просят не игнорировать предстоящие звонки от органов безопасности. К сообщениям они прикрепляют фейковые указы и постановления.