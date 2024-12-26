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Posted 26 декабря, 06:56

Published 26 декабря, 06:56

Modified 26 декабря, 07:03

Updated 26 декабря, 07:03

Красноярцев пытаются развести на деньги с помощью «писем от ФСБ»

Красноярцев пытаются развести на деньги с помощью «писем от ФСБ»

26 декабря 2024, 06:56
Фото: Изображение Midjourney.
В Красноярском крае появилась новая многоуровневая мошенническая схема. Аферисты притворяются сотрудниками ФСБ.

В краевом УФСБ рассказали о следующей схеме — мошенники взламывают аккаунты руководителей, коллег и знакомых. Через эти аккаунты они просят не игнорировать предстоящие звонки от органов безопасности. К сообщениям они прикрепляют фейковые указы и постановления.

«Злоумышленники действуют как по отдельности, так и группами. Все чаще в преступной деятельности используют популярные мессенджеры. Аферисты умело конспирируются руководителями, коллегами, знакомыми, взламывают их аккаунты, от их имени просят не игнорировать предстоящие звонки лже-сотрудников органов безопасности. Для убедительности абоненту направляют различные фейковые указы, постановления и иные нормативные акты. Используя многоступенчатые схемы, мошенники стремятся вызвать больше доверия среди граждан», — цитируют пресс-секретаря краевого УФСБ Татьяну Солоненко «7 канал Красноярск».

Ранее мы рассказывали, как мошенники убедили красноярку поджечь банкомат.

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