Дед Мороз вытоптал огромное объявление на снегу Абаканской протоки в Красноярске

Posted 30 декабря, 09:41
Published 30 декабря, 09:41
Modified 30 декабря, 10:00
Updated 30 декабря, 10:00
Читатель «Проспекта Мира» прислал в нашу редакцию видео и рассказал, что неизвестный написал огромное объявление на льду Абаканской протоки.
Выяснилось, что номер действительно принадлежит Деду Морозу. 53-летний красноярец Олег рассказал «ПМ», что нарисовал номер ради рекламы. Он делает это уже не в первый раз.
«Накануне я решил написать номер на льду Абаканской протоки. Обычно, я пишу „Дед Мороз с гармошкой“, но в этот раз не успел дописать.
В какой-то момент меня увидели жители и вызвали полицейских, они приехали и сняли меня со льда. Оказывается, что там висит табличка о том, что запрещено ходить по льду и я ее не увидел.
Я сам таежник и, если бы лед хрустел, то я не полез бы туда. В прошлом году ходил, там рыбаки сидели и все было нормально».
По словам мужчины, он уже три года работает Дедом Морозом. Все началось с того, что в 2004 году он взял козу и вместе с сестрой пошел поздравлять людей с Новым годом. После этого сработало сарафанное радио.
«По образованию, я преподаватель баяна и аккордеона. Но по жизни — я кинооператор. Долгое время работал на киностудии. Сейчас я нахожусь в свободном плавании.
Сегодня вечером планирую выйти на охотничьих лыжах в костюме с гармошкой. Ходить не буду, планирую просто постоять на месте. Такая живая реклама».