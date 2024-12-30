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Posted 30 декабря, 09:41

Published 30 декабря, 09:41

Modified 30 декабря, 10:00

Updated 30 декабря, 10:00

Дед Мороз вытоптал огромное объявление на снегу Абаканской протоки в Красноярске

Дед Мороз вытоптал огромное объявление на снегу Абаканской протоки в Красноярске

30 декабря 2024, 09:41
В Красноярске на льду Абаканской протоки заметили гигантское объявление Деда Мороза. Мы позвонили и узнали, кому оно принадлежит.

Читатель «Проспекта Мира» прислал в нашу редакцию видео и рассказал, что неизвестный написал огромное объявление на льду Абаканской протоки.

Видео: prmira.ru.

Выяснилось, что номер действительно принадлежит Деду Морозу. 53-летний красноярец Олег рассказал «ПМ», что нарисовал номер ради рекламы. Он делает это уже не в первый раз.

«Накануне я решил написать номер на льду Абаканской протоки. Обычно, я пишу „Дед Мороз с гармошкой“, но в этот раз не успел дописать.
В какой-то момент меня увидели жители и вызвали полицейских, они приехали и сняли меня со льда. Оказывается, что там висит табличка о том, что запрещено ходить по льду и я ее не увидел.
Я сам таежник и, если бы лед хрустел, то я не полез бы туда. В прошлом году ходил, там рыбаки сидели и все было нормально».

По словам мужчины, он уже три года работает Дедом Морозом. Все началось с того, что в 2004 году он взял козу и вместе с сестрой пошел поздравлять людей с Новым годом. После этого сработало сарафанное радио.

«По образованию, я преподаватель баяна и аккордеона. Но по жизни — я кинооператор. Долгое время работал на киностудии. Сейчас я нахожусь в свободном плавании.
Сегодня вечером планирую выйти на охотничьих лыжах в костюме с гармошкой. Ходить не буду, планирую просто постоять на месте. Такая живая реклама».
#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Красноярск#Праздники#Новый год#Дед Мороз#Новогодние праздники
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