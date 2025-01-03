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Posted 3 января, 10:24

Published 3 января, 10:24

Modified 3 января, 11:33

Updated 3 января, 11:33

Красноярцам рассказали об основных астрономических событиях в 2025 году

Красноярцам рассказали об основных астрономических событиях в 2025 году

3 января 2025, 10:24
Фото: Изображение Midjourney.
В обсерватории красноярского университета Решетнева рассказали, что в наступившем году ожидается как минимум 16 «лучших астрономических событий».
  1. Пик метеорного потока Квадрантиды — 3 января
  2. Сближение Сатурна и Луны — 4 января
  3. Лучшая видимость Марса — 12 января
  4. Комета C/2024 G3 (ATLAS) в наибольшей яркости — 13 января
  5. Сближение Венеры и Сатурна — 18 января
  6. Парад 7 планет и Луны — начало февраля
  7. Двойная видимость Венеры — 18–22 марта
  8. Пик метеорного потока Эта-Аквариды — 6 мая
  9. Сближение Венеры и Юпитера — 12 августа
  10. Пик метеорного потока Персеиды — 13 августа
  11. Кровавая Луна — в ночь с 7 на 8 сентября
  12. Лучшая видимость Сатурна — 21 сентября
  13. Сближение Венеры и Меркурия — 25 ноября
  14. Пик метеорного потока Геминиды — 14 декабря
  15. Суперлуния в 2025 году: 7 октября, 5 ноября, 5 декабря
  16. Полное исчезновение колец у Сатурна — 20 марта и 20 ноября.

Ранее мы рассказывали, какое серверное сияние наблюдали жителя края 1 января.

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#Владислав Савончик#Космос
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