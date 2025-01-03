Красноярцам рассказали об основных астрономических событиях в 2025 году

В обсерватории красноярского университета Решетнева рассказали, что в наступившем году ожидается как минимум 16 «лучших астрономических событий».

Пик метеорного потока Квадрантиды — 3 января Сближение Сатурна и Луны — 4 января Лучшая видимость Марса — 12 января Комета C/2024 G3 (ATLAS) в наибольшей яркости — 13 января Сближение Венеры и Сатурна — 18 января Парад 7 планет и Луны — начало февраля Двойная видимость Венеры — 18–22 марта Пик метеорного потока Эта-Аквариды — 6 мая Сближение Венеры и Юпитера — 12 августа Пик метеорного потока Персеиды — 13 августа Кровавая Луна — в ночь с 7 на 8 сентября Лучшая видимость Сатурна — 21 сентября Сближение Венеры и Меркурия — 25 ноября Пик метеорного потока Геминиды — 14 декабря Суперлуния в 2025 году: 7 октября, 5 ноября, 5 декабря Полное исчезновение колец у Сатурна — 20 марта и 20 ноября. Ранее мы рассказывали, какое серверное сияние наблюдали жителя края 1 января. Читайте также: Магнитная буря вновь ожидается в Красноярском крае В Красноярск идет потепление до 0 градусов и снег с дождем