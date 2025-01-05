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Posted 5 января, 11:05

Published 5 января, 11:05

Modified 5 января, 11:05

Updated 5 января, 11:05

Когда будут следующие длинные выходные в 2025 году?

Когда будут следующие длинные выходные в 2025 году?

5 января 2025, 11:05
Фото: 1MI.
Рассказываем, когда в России наступят следующие длинные выходные в 2025 году.

Уже на следующей неделе закончатся новогодние каникулы, после чего жителей Красноярского края и остальных россиян ждет короткая рабочая неделя — 9 и 10 января.

Следующие длинные выходные наступят только в мае. В честь Дня труда отдыхать будем с 1 по 4 число включительно. Затем нас ждет отдых в честь Дня Победы — с 8 по 11 мая включительно.

После этого четыре выходных дня будем отдыхать по случаю Дня России — с 12 по 15 июня. Затем выходные ожидаются в честь Дня народного единства — со 2 по 4 ноября.

Последний день 2025 года — 31 декабря — будет выходным днем. Предварительно, следующие новогодние каникулы будут длиться с 31 декабря по 8 января 2026 года.

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