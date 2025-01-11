В Красноярске арестовали «членов украинской интернет-секты». Что они говорили в суде

Posted 11 января, 12:18
Published 11 января, 12:18
Modified 11 января, 12:47
Updated 11 января, 12:47
Следователи сообщали, что речь идет о «красноярском подразделении псевдорелигиозного движения „Аллатра“, основанного на Украине». В 2023 году генпрокуратура РФ признала организацию нежелательной в России. В интернете движение часто называют сектой или интернет-сектой.
Троих фигурантов арестовали на два месяца, еще один отправлен под домашний арест. Остальные находятся под обязательством о явке.
На кадрах, которые опубликовал красноярский СК, видно подозреваемых. Один из мужчин говорит, что «больше не будет заниматься деятельностью», одна из женщин заявляет, что не состояла в «какой-либо международной организации», другая рассказала о родителях, переехавших в Германию.
Ранее стало известно, что в отношении семерых жителей Красноярского края возбудили уголовное дело о создании деятельности международной организации, признанной в России нежелательной (часть 3 статьи 284.1 УК). Задержанные живут в Красноярске, Абане и Дивногорске, у них прошли обыски.
Следствие полагает, что фигуранты руководили «красноярским подразделением движения „Аллатра“»: создали в мессенджере закрытый чат, где публиковали различную информацию о деятельности организации, привлекали новых участников, регулярно проводили встречи и собрания.
Как заявляли в Генпрокуратуре, руководителем движения «Аллатра» является гражданка Украины.
По утверждению ведомства, активисты в России «получают указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти». Там добавили, что с начала СВО движение в целом якобы распространяет ложную информацию о российской армии и принуждает россиян совершать экстремистские преступления.
Спецслужбы Украины в ноябре 2023 года писали, что «Аллатра» — антиукраинское движение, которое якобы действует в интересах России, и заявляли о его ликвидации на территории своей страны.