В Красноярске арестовали «членов украинской интернет-секты». Что они говорили в суде

На кадрах, которые опубликовал красноярский СК, видно подозреваемых. Один из мужчин говорит, что «больше не будет заниматься деятельностью», одна из женщин заявляет, что не состояла в «какой-либо международной организации», другая рассказала о родителях, переехавших в Германию.