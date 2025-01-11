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Posted 11 января, 12:18

Published 11 января, 12:18

Modified 11 января, 12:47

Updated 11 января, 12:47

В Красноярске арестовали «членов украинской интернет-секты». Что они говорили в суде

В Красноярске арестовали «членов украинской интернет-секты». Что они говорили в суде

11 января 2025, 12:18
Фото: СК Красноярского края.
Суд в Красноярске отправил под арест троих человек, подозреваемых в организации «украинской секты». Об этом сообщили в краевом СК.

Следователи сообщали, что речь идет о «красноярском подразделении псевдорелигиозного движения „Аллатра“, основанного на Украине». В 2023 году генпрокуратура РФ признала организацию нежелательной в России. В интернете движение часто называют сектой или интернет-сектой.

Троих фигурантов арестовали на два месяца, еще один отправлен под домашний арест. Остальные находятся под обязательством о явке.

На кадрах, которые опубликовал красноярский СК, видно подозреваемых. Один из мужчин говорит, что «больше не будет заниматься деятельностью», одна из женщин заявляет, что не состояла в «какой-либо международной организации», другая рассказала о родителях, переехавших в Германию.

Видео: СК Красноярского края.

Ранее стало известно, что в отношении семерых жителей Красноярского края возбудили уголовное дело о создании деятельности международной организации, признанной в России нежелательной (часть 3 статьи 284.1 УК). Задержанные живут в Красноярске, Абане и Дивногорске, у них прошли обыски.

Следствие полагает, что фигуранты руководили «красноярским подразделением движения „Аллатра“»: создали в мессенджере закрытый чат, где публиковали различную информацию о деятельности организации, привлекали новых участников, регулярно проводили встречи и собрания.

Как заявляли в Генпрокуратуре, руководителем движения «Аллатра» является гражданка Украины.

По утверждению ведомства, активисты в России «получают указания от украинских кураторов о необходимости налаживания контактов с представителями оппозиционных сил и проведении единых скоординированных акций по дискредитации политики федеральных и региональных органов власти». Там добавили, что с начала СВО движение в целом якобы распространяет ложную информацию о российской армии и принуждает россиян совершать экстремистские преступления.

Спецслужбы Украины в ноябре 2023 года писали, что «Аллатра» — антиукраинское движение, которое якобы действует в интересах России, и заявляли о его ликвидации на территории своей страны.

#Видео#Общество#Суд#Арест#СК#Секта
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