Красноярец сутки провел на отрезанном водой острове в Татышев-парке и едва не погиб

Posted 14 января, 04:12
Published 14 января, 04:12
Modified 14 января, 09:40
Updated 14 января, 09:40
О случившемся рассказали 13 января в КГКУ «Спасатель». Мужчина решил прогуляться по острову Татышев и не заметил, как прибыла вода. Часть суши, где находился мужчина, превратилась в отдельный островок.
Сначала мужчина пытался выбраться, но сильное течение его сносило и от холодной воды свело судорогой ноги. Он не подготовился для зимней прогулки, был в кроссовках и лёгких брюках. Близким о своих планах и маршруте ничего не сказал, ушел с незаряженным телефоном. Весь день и всю ночь он звал на помощь. На ночь ему пришлось развести костер, чтобы согреться.
Под утро следующего дня мужчину обнаружили охранники Татышев-парка, делавшие обход, и вызвали помощь. На плавсредстве спасатели добрались до места и эвакуировали мужчину до здания поисково-спасательного отряда на острове Отдыха. Он получил переохлаждение, была сильная дрожь во всем теле. Пока ждали медиков, спасатели отогрели пострадавшего теплым душем и горячим чаем.