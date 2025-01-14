Красноярец сутки провел на отрезанном водой острове в Татышев-парке и едва не погиб

Сначала мужчина пытался выбраться, но сильное течение его сносило и от холодной воды свело судорогой ноги. Он не подготовился для зимней прогулки, был в кроссовках и лёгких брюках. Близким о своих планах и маршруте ничего не сказал, ушел с незаряженным телефоном. Весь день и всю ночь он звал на помощь. На ночь ему пришлось развести костер, чтобы согреться.