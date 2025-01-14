prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 января, 04:12

Published 14 января, 04:12

Modified 14 января, 09:40

Updated 14 января, 09:40

Красноярец сутки провел на отрезанном водой острове в Татышев-парке и едва не погиб

Красноярец сутки провел на отрезанном водой острове в Татышев-парке и едва не погиб

14 января 2025, 04:12
Фото: vk.com/krasspas.
В Красноярске 31-летний мужчина почти сутки провел на отрезанном водой острове в Татышев-парке и чуть не погиб. Его пришлось доставать спасателям на лодке.

О случившемся рассказали 13 января в КГКУ «Спасатель». Мужчина решил прогуляться по острову Татышев и не заметил, как прибыла вода. Часть суши, где находился мужчина, превратилась в отдельный островок.

Сначала мужчина пытался выбраться, но сильное течение его сносило и от холодной воды свело судорогой ноги. Он не подготовился для зимней прогулки, был в кроссовках и лёгких брюках. Близким о своих планах и маршруте ничего не сказал, ушел с незаряженным телефоном. Весь день и всю ночь он звал на помощь. На ночь ему пришлось развести костер, чтобы согреться.

Под утро следующего дня мужчину обнаружили охранники Татышев-парка, делавшие обход, и вызвали помощь. На плавсредстве спасатели добрались до места и эвакуировали мужчину до здания поисково-спасательного отряда на острове Отдыха. Он получил переохлаждение, была сильная дрожь во всем теле. Пока ждали медиков, спасатели отогрели пострадавшего теплым душем и горячим чаем.

  • В феврале 2024 года в Красноярске утонул 77-летний мужчина. Он ушел на рыбалку и его унесло на льдине.
Читайте также:
Житель Красноярского края пошел на рыбалку и утонулПодросток катался на плюшке в Красноярске и расшиб головуКрасноярцы выезжают на тонкий лёд ради красивых фото. Это опасно
#Владислав Савончик#Происшествия#Красноярск#Спасатели#Обморожение#Остров#Зимняя прогулка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика