Красноярская пенсионерка потеряла 5 миллионов. Она взяла кредит и отдала квартиру

Posted 18 января, 01:57
Published 18 января, 01:57
Modified 18 января, 06:43
Updated 18 января, 06:43
В прокуратуре рассказали, что в конце прошлого года пожилой красноярке позвонил аферист, представившийся сотрудником компании мобильной связи. Он предложил сверить данные, попросил назвать номер СНИЛС и поступивший на телефон код.
Изначально пенсионерку насторожило то, что коды приходят с портала Госуслуг, однако мошенник объяснил все проверками. Спустя какое-то время «оператор» сказал, что личный кабинет женщины взломали и там появилась доверенность на выдачу кредитов.
После этого позвонила лжесотрудница МФЦ и рассказала, как сменить пароль и попросила продиктовать временный. Затем с краснояркой связался неизвестный и рекомендовал обезопасить свои средства, предложив перевести на спецсчет.
Злоумышленник убедил пенсионерку приобрести наушники для разговоров с ним. Впоследствии аферист помог женщине установить банковское приложение и объяснил, сколько денег нужно переводить через банкоматы. Когда деньги кончились, женщине пришлось взять кредит.
Как рассказали «ПМ» в прокуратуре, в общей сложности красноярка перевела злоумышленникам около 2,5 млн рублей. Более того, в какой-то момент одинокую пенсионерку убедили переоформить квартиру стоимостью около 3 млн рублей на неизвестного.
«Когда я спросила, как я буду жить, он сказал, что наложит право вето на договор купли-продажи и квартира от меня никуда не денется».
В итоге пенсионерка потеряла 5,5 миллиона рублей. В прокуратуре рассказали «Проспекту Мира», что сейчас женщина вынуждена арендовать жилье. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ).