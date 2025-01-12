69-летнюю красноярку обманули на 3,5 миллиона. Пугали спонсированием терроризма

Вскоре с пенсионеркой связался лжеправоохранитель. Он рассказал, что неизвестные люди от её имени оформили несколько кредитов на сумму более 5 миллионов рублей. Потом красноярке позвонил некий сотрудник управления финансовых расследований и рассказал, что пенсионерка стала «фигурантом деяний, направленных на спонсирование террористической деятельности».