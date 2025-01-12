69-летнюю красноярку обманули на 3,5 миллиона. Пугали спонсированием терроризма

Posted 12 января, 03:23
Published 12 января, 03:23
Modified 12 января, 03:23
Updated 12 января, 03:23
Как рассказали в прокуратуре, в конце 2024 года жительница получила сообщение от своей «бывшей начальницы» — её аккаунт взломали мошенники. Пенсионерке написали, что ей должны позвонить правоохранители из-за проверки, проходящей «с целью выявления лиц, причастных к утечке данных из архива».
Вскоре с пенсионеркой связался лжеправоохранитель. Он рассказал, что неизвестные люди от её имени оформили несколько кредитов на сумму более 5 миллионов рублей. Потом красноярке позвонил некий сотрудник управления финансовых расследований и рассказал, что пенсионерка стала «фигурантом деяний, направленных на спонсирование террористической деятельности».
Женщине сообщили, что необходимо переоформить её Единый налоговый счёт — ей нужно было перечислить все свои сбережения на «ячейки госрезерва». Пенсионерка перевела туда 3,5 миллиона рублей.
В итоге женщина поняла, что её обманули. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ).