Самых востребованных специалистов назвали в Красноярском крае

Posted 21 января, 04:01
Published 21 января, 04:01
Modified 21 января, 04:27
Updated 21 января, 04:27
Наибольшее количество вакансий открыли для водителей — 18,9 тысяч предложений о работе. На втором месте — продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (13,7 тысячи), на третьем — менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами (12,9 тысячи).
В целом по России топ-3 практически идентичен: самыми востребованными на рынке труда в стране оказались менеджеры по продажам и работе с клиентами, следом разместились продавцы и водители.
Далее в десятке специалистов, на которых в минувшем году в Красноярском крае был массовый спрос, находятся:
Специалисты, которых реже всего искали в 2024 году в Красноярском крае, это гейм-дизайнеры, для которых за весь год в регионе открыли менее десяти предложений о работе.
Ранее аналитики рассказали, каким специалистам готовы были платить наиболее высокие зарплаты.