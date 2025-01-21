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Posted 21 января, 04:01

Published 21 января, 04:01

Modified 21 января, 04:27

Updated 21 января, 04:27

Самых востребованных специалистов назвали в Красноярском крае

Самых востребованных специалистов назвали в Красноярском крае

21 января 2025, 04:01
Фото: 1MI.
Аналитики рекрутингового сервиса hh.ru проанализировали более 245 тысяч вакансий, открытых в Красноярском крае в 2024 году, и выяснили, каких специалистов чаще всего искали.

Наибольшее количество вакансий открыли для водителей — 18,9 тысяч предложений о работе. На втором месте — продавцы-консультанты и продавцы-кассиры (13,7 тысячи), на третьем — менеджеры по продажам и менеджеры по работе с клиентами (12,9 тысячи).

В целом по России топ-3 практически идентичен: самыми востребованными на рынке труда в стране оказались менеджеры по продажам и работе с клиентами, следом разместились продавцы и водители.

Далее в десятке специалистов, на которых в минувшем году в Красноярском крае был массовый спрос, находятся:

  • машинисты (9,3 тысячи),
  • разнорабочие (7,2 тысячи),
  • повара, пекари, кондитеры (7,1 тысячи),
  • бухгалтеры (5,4 тысячи),
  • сварщики (5,2 тысячи),
  • курьеры (5,1 тысячи),
  • врачи (4,9 тысячи),
  • кладовщики (4,7 тысячи),
  • администраторы, электромонтажники (по 4,1 тысячи),
  • слесари, сантехники (3,8 тысячи),
  • упаковщики, комплектовщики (3,6 тысячи),
  • инженеры ПТО, инженеры-сметчики, монтажники (по 3,5 тысячи),
  • автослесари, автомеханики (3,2 тысячи),
  • уборщики, а также операторы call-центра и специалисты контактного центра (по 3,1 тысячи).

Специалисты, которых реже всего искали в 2024 году в Красноярском крае, это гейм-дизайнеры, для которых за весь год в регионе открыли менее десяти предложений о работе.

Ранее аналитики рассказали, каким специалистам готовы были платить наиболее высокие зарплаты.

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