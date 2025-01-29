Для двух пятиэтажек на правом берегу Красноярска ввели режим угрозы ЧС. Из-за чего?

Posted 29 января, 09:57
Published 29 января, 09:57
Modified 29 января, 12:00
Updated 29 января, 12:00
Речь идет о домах на Академика Вавилова, 98 и на Тобольской, 19а. Эти дома 1972 и 1961 годов постройки соответственно. Постановление о введении режима угрозы ЧС опубликовали на сайте мэрии.
В документах указано, что угрозу возникновения ЧС представляют «ухудшения технического состояния строительных конструкций».
Согласно постановлению, департамент горхозяйства теперь должен провести аварийно-восстановительные работы, а районная администрация — предложить жителям переехать в манёвренный фонд.