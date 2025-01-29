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Posted 29 января, 09:57

Published 29 января, 09:57

Modified 29 января, 12:00

Updated 29 января, 12:00

Для двух пятиэтажек на правом берегу Красноярска ввели режим угрозы ЧС. Из-за чего?

Для двух пятиэтажек на правом берегу Красноярска ввели режим угрозы ЧС. Из-за чего?

29 января 2025, 09:57
Фото: 2gis.ru.
В Красноярске ввели режим угрозы возникновения чрезвычайной ситуации для двух пятиэтажек на правом берегу.

Речь идет о домах на Академика Вавилова, 98 и на Тобольской, 19а. Эти дома 1972 и 1961 годов постройки соответственно. Постановление о введении режима угрозы ЧС опубликовали на сайте мэрии.

В документах указано, что угрозу возникновения ЧС представляют «ухудшения технического состояния строительных конструкций».

Согласно постановлению, департамент горхозяйства теперь должен провести аварийно-восстановительные работы, а районная администрация — предложить жителям переехать в манёвренный фонд.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Мэрия Красноярска#Мэрия#Вавилова#Угроза ЧС#Тобольская
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