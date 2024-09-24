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Дело Слонова

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Сентябрь
Красноярскому художнику Василию Слонову вынесли приговор за блатную неваляшку
24 сентября, 02:12
«Помоги мне, Господи». Художник Слонов в последнем слове читал молитву и просил вернуть изъятые неваляшки
20 сентября, 11:29
Июнь
«Душа моя изнывает»: художнику Слонову продлили домашний арест еще на два месяца
17 июня, 07:00
В «Слове пацана» можно, а мне нет? Слонова начали судить за блатную неваляшку
11 июня, 11:35
Жена Слонова сделала афишу-приглашение на суд художника с той самой неваляшкой
5 июня, 01:27
Апрель
«Просто изгой»: художника Василия Слонова оставили под домашним арестом
24 апреля, 12:41
Слонова не выпустили из-под домашнего ареста, но ему разрешили увидеть священника
11 апреля, 08:03
Василия Слонова оставили под домашним арестом
5 апреля, 08:02
Март
«Все очень серьёзно»: в уголовном деле художника Слонова появились новые детали
22 марта, 12:01
Февраль
Художнику Слонову собирают деньги на адвокатов. Дело завели за «блатную» неваляшку
14 февраля, 11:11
«Родина пожирает своих детей»: как красноярцы отреагировали на дело против Слонова
10 февраля, 13:14
«Этим могут воспользоваться враги России». Художник Слонов на суде рассказал, почему его нельзя арестовывать. Вот его речь
10 февраля, 07:16
Художника Слонова заключили под домашний арест за неваляшку с тюремными тату
10 февраля, 06:35
У художника Слонова прошли обыски по уголовному делу. Его жена рассказала подробности
9 февраля, 05:20
Художника Слонова задержали в аэропорту. Он собирался улететь в Казахстан
9 февраля, 04:34
На художника Слонова завели уголовное дело за «экстремистскую символику». Он задержан
9 февраля, 03:06

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