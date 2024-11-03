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Депрессия

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2024
Гроботерапия: красноярка взялась за организацию похорон для живых за 400 тысяч рублей
3 ноября, 04:58
Каждый пятый красноярец жалуется на депрессию и хроническую усталость
17 августа, 06:41
Глюкоза объяснила свое странное поведение на концерте в Красноярске
23 июля, 01:14
Подруга рассказала, почему Глюк'oZa «странно» вела себя на концерте в Красноярске
Подруга Глюкозы рассказала, почему та странно вела себя на концерте в Красноярске. По ее словам, все дело якобы в депрессии певицы.
21 июля, 10:34
Красноярские психологи рассказали, как бороться с одиночеством в пожилом возрасте
1 апреля, 10:32
2023
Красноярский край назвали одним из самых тревожных регионов страны
11 октября 2023, 01:57

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