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Клещевой энцефалит

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2024
6-летняя красноярка после укуса клеща не ходит и не говорит. Лечение стоит 400 тысяч
8 октября, 12:35
Клещ три часа летел из Свердловской области в Красноярский край
В Красноярский край прилетел клещ из Свердловской области. Он путешествовал на самолете вместе с вахтовиком.
9 августа, 02:55
«Предстоит заново учиться ходить и разговаривать». 6-летняя красноярка после укуса клеща месяц лежала в коме. Она до сих пор в больнице
7 августа, 04:25
Клещи присосались уже к 300 жителям. Где опаснее всего гулять?
Клещи присосались уже к 300 жителям Красноярска и края, рассказали в Роспотребнадзоре.
26 апреля, 03:15
Клещи присосались уже к 113 жителям края. Трое могли заболеть энцефалитом и тифом
В медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились уже 113 жителей края.
19 апреля, 02:22
Сезон клещей в Красноярском крае: как защититься и что делать в случае присасывания
18 апреля, 07:07
Клещи успели присосаться уже к 15 детям в крае. В каких городах это случилось?
В Красноярском крае всего с начала сезона с жалобами на присасывание клещей обратились 35 жителей, из них 15 детей.
13 апреля, 02:52
Где в Красноярске можно поставить прививку от клеща и зачем она нужна
9 апреля, 08:55
Эксперт рассказал, кому нужно ставить прививку от клеща
Эксперт центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, как обезопасить себя от клещей и стоит ли делать прививку.
9 апреля, 08:53
Красноярцам анонсировали рост количества клещей — сезон стартует в конце марта
6 марта, 02:23
2023
14,5 тысячи случаев за сезон: показываем карту активности клещей в Красноярске
В Красноярском крае за год 14 558 человек обратились в медицинские организации края с жалобами на присасывание клещей, из них 2 968 детей.
20 октября 2023, 05:44
17-летний красноярский хоккеист умер после укуса клеща
От осложнений после клещевого энцефалита скончался 17-летний игрок хоккейной команды «Кузбасс» Евгений Хвалько. Спортсмен родился в Красноярске.
3 августа 2023, 12:37
Красноярцам рассказали об активности клещей до октября
В Красноярском крае на прошедшей неделе зарегистрировали в 1,5 раза меньше пострадавших от клещей.
14 июля 2023, 06:23
7-летний красноярец заразился эрлихиозом от клеща. Он подцепил его в центре города
В Красноярске 7-летнего ребенка укусил клещ, после чего мальчик заразился редкой болезнью — эрлихиозом.
7 июля 2023, 02:26
Публикуем карту активности клещей в Красноярске
Глава краевого Роспотребнадзора Дмитрий Горяев поделился картой активности клещей в Красноярске.
23 июня 2023, 05:03
После укуса клеща на «Столбах» ребенок подхватил сразу две болезни
9 июня 2023, 02:44
5-летняя девочка подхватила клещевой энцефалит, ее доставили санавиацией в больницу
2 июня 2023, 02:02

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