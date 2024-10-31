В Красноярске опять заговорили о расширении жд-путей на мосту «777», как 12 лет назад

Правительство РФ и РЖД «рассматривает вопрос» о строительстве второго железнодорожного пути на Коркинском мосту (мост «777») в Красноярске. В прошлый раз вопрос рассматривали 12 лет назад.