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Мост

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2024
В Красноярске снова запел пешеходный мост у БКЗ
В Красноярске пешеходный мост, который соединяет площадь у филармонии с музейным центром «Площадь Мира», снова запел.
31 октября, 01:10
Мост в Ачинске, с которого рухнул грузовик, содержался с нарушениями
В Красноярском крае транспортная прокуратура нашла нарушения в эксплуатации понтонного моста в Ачинске, с которого рухнула фура с двумя людьми.
30 октября, 01:34
«Винцо не раздают?»: в Красноярске фура алкомаркета застряла под мостом
На Коммунистической водитель фуры застрял под мостом.
17 июля, 04:18
В Канске босую девушку с бутылкой алкоголя сняли с моста
В Канске спасатели сняли с моста 26-летнюю девушку с бутылкой алкоголя.
15 июля, 02:15
Власти снова вспомнили про пешеходный мост из Зелёной рощи на Татышев. Что известно?
В Красноярске появились новости о строительстве пешеходного моста между Зеленой рощей и островом Татышев.
26 июня, 05:41
«С прошлых выходных еду»: красноярцы встали в пробку на выезде из города
12 июня, 06:22
Пешеходный мост у БКЗ пришел в негодность. Мэрия винит и красноярцев
В Красноярске пешеходный мост, соединяющий площадь у филармонии с музейным центром «Площадь Мира», спустя два года эксплуатации пришел частично в негодность и перестал петь.
19 апреля, 12:14
Появилось видео падения грузовика с Копыловского моста
2 апреля, 05:19
В Красноярске грузовик упал с Копыловского моста
2 апреля, 03:40
Двухдневные поиски в густом тумане: как искали пропавшего на дрейфующей льдине рыбака
5 февраля, 10:16
Рыбак на льдине врезался в Коммунальный мост и упал в Енисей. Это сняла камера
5 февраля, 07:13
Упавшего с моста 20-летнего баскетболиста до сих пор не нашли. Поиски могут перенести
9 января, 06:16
Таинственно пропавший в Красноярске 20-летний баскетболист упал с моста
Пропавший ночью 31 декабря в Красноярске баскетболист Антон Петухов упал с моста.
4 января, 11:43
2023
В Красноярске опять заговорили о расширении жд-путей на мосту «777», как 12 лет назад
Правительство РФ и РЖД «рассматривает вопрос» о строительстве второго железнодорожного пути на Коркинском мосту (мост «777») в Красноярске. В прошлый раз вопрос рассматривали 12 лет назад.
16 октября 2023, 12:41
В Красноярске открыли проезд по мосту на Брянской
В Красноярске проезд по мосту на Брянской, 280А открыли для движения. Об этом сообщили в мэрии.
21 августа 2023, 05:09
Появились фото с разрушенным Крымским мостом и помятым автомобилем
17 июля 2023, 05:50
«Были слышны взрывы»: на Крымском мосту произошло ЧП — что известно о ситуации
17 июля 2023, 02:35

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