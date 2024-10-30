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Posted 30 октября, 01:34

Published 30 октября, 01:34

Modified 30 октября, 02:41

Updated 30 октября, 02:41

Мост в Ачинске, где погибли два человека, содержался с нарушениями

Мост в Ачинске, с которого рухнул грузовик, содержался с нарушениями

30 октября 2024, 01:34
Фото: Игорь Титенков.

Мост в Ачинске, где погибли два человека, содержался с нарушениями

В Красноярском крае транспортная прокуратура нашла нарушения в эксплуатации понтонного моста в Ачинске, с которого рухнула фура с двумя людьми.

Все произошло в начале начале октября. Водитель грузовика ехал по новому понтонному мосту. В какой-то момент фура наехала на боковое ограждение и рухнула в реку Чулым. Водитель и пассажир грузовика погибли.

После инцидента мэр Ачинска Игорь Титенков заявил, что мост не предназначен для проезда большегрузов и сообщил, что там установлены соответствующие знаки.

29 октября в транспортной прокуратуре рассказали, что нашли нарушения со стороны владельца понтонного моста, которым является мэрия Ачинска.

Сообщается, что никто не вел документацию, подтверждающую проведение ежедневных осмотров с указанием результатов осмотра конструкции моста, информации об его осадке, герметичности плавучих опор и состоянии проезжей части.

В ведомстве добавили, что владелец сооружения не предоставил заявление о внесении его в реестр муниципального имущества, а сведения о начале использования моста в региональное МЧС были направлены позже установленного срока.

В итоге транспортный прокурор внес представление главе Ачинска Игорю Титенкову. Теперь местные власти обязаны устранить все нарушения.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#ДТП#Красноярский край#Ачинск#Мост#Транспортная прокуратура#Погибшие#Игорь Титенков
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