Мост в Ачинске, с которого рухнул грузовик, содержался с нарушениями

Posted 30 октября, 01:34
Published 30 октября, 01:34
Modified 30 октября, 02:41
Updated 30 октября, 02:41
Все произошло в начале начале октября. Водитель грузовика ехал по новому понтонному мосту. В какой-то момент фура наехала на боковое ограждение и рухнула в реку Чулым. Водитель и пассажир грузовика погибли.
После инцидента мэр Ачинска Игорь Титенков заявил, что мост не предназначен для проезда большегрузов и сообщил, что там установлены соответствующие знаки.
29 октября в транспортной прокуратуре рассказали, что нашли нарушения со стороны владельца понтонного моста, которым является мэрия Ачинска.
Сообщается, что никто не вел документацию, подтверждающую проведение ежедневных осмотров с указанием результатов осмотра конструкции моста, информации об его осадке, герметичности плавучих опор и состоянии проезжей части.
В ведомстве добавили, что владелец сооружения не предоставил заявление о внесении его в реестр муниципального имущества, а сведения о начале использования моста в региональное МЧС были направлены позже установленного срока.
В итоге транспортный прокурор внес представление главе Ачинска Игорю Титенкову. Теперь местные власти обязаны устранить все нарушения.