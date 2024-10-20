В Красноярском крае четверо друзей попали в жуткую аварию. Выжил только один

По предварительной информации, 21-летний водитель «Ниссан Скайлайн» ехал со стороны Майнской ГЭС в село Сизая — в машине было трое его друзей: парни 20, 25 и 28 лет. В какой-то момент авто вылетело в правый кювет. Потом водитель врезался в забор и опору ЛЭП — машина перевернулась.