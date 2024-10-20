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Posted 20 октября, 04:17

Published 20 октября, 04:17

Modified 20 октября, 04:26

Updated 20 октября, 04:26

В Красноярском крае водитель погубил троих друзей в жуткой аварии

В Красноярском крае четверо друзей попали в жуткую аварию. Выжил только один

20 октября 2024, 04:17
Фото: t.me/gibdd124

В Красноярском крае водитель погубил троих друзей в жуткой аварии

В поселке Шушенское ночью 20 октября три человека погибли в аварии, сообщает краевая Госавтоинспекция.

По предварительной информации, 21-летний водитель «Ниссан Скайлайн» ехал со стороны Майнской ГЭС в село Сизая — в машине было трое его друзей: парни 20, 25 и 28 лет. В какой-то момент авто вылетело в правый кювет. Потом водитель врезался в забор и опору ЛЭП — машина перевернулась.

Фото: t.me/gibdd124

Все трое пассажиров погибли, сам автомобилист попал в больницу.

Как поясняют в ГАИ, никто в салоне не был пристегнут ремнями безопасности. Сейчас ведется доследственная проверка.

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#София Штейнберг#Люди#Общество#Авто#ДТП#Авария#Красноярский край#Дорога#Погибшие#ГАИ
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