В Красноярском крае четверо друзей попали в жуткую аварию. Выжил только один

Posted 20 октября, 04:17
Published 20 октября, 04:17
Modified 20 октября, 04:26
Updated 20 октября, 04:26
По предварительной информации, 21-летний водитель «Ниссан Скайлайн» ехал со стороны Майнской ГЭС в село Сизая — в машине было трое его друзей: парни 20, 25 и 28 лет. В какой-то момент авто вылетело в правый кювет. Потом водитель врезался в забор и опору ЛЭП — машина перевернулась.
Все трое пассажиров погибли, сам автомобилист попал в больницу.
Как поясняют в ГАИ, никто в салоне не был пристегнут ремнями безопасности. Сейчас ведется доследственная проверка.