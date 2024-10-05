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Posted 5 октября, 04:38

Published 5 октября, 04:38

Modified 5 октября, 05:29

Updated 5 октября, 05:29

Грузовик с водителем рухнул с моста в реку в Красноярском крае

Грузовик с водителем рухнул с моста в реку в Красноярском крае

5 октября 2024, 04:38
Фото: Игорь Титенков
Грузовик рухнул с понтонного моста в реку Чулым в Ачинске. Водитель все еще может находиться в салоне.

По предварительным данным, трагедия произошла в ночью. Водитель грузовика ехал со стороны Ачинска в сторону Боготола. Когда авто заехало на мост, водитель не справился с управлением и протаранил ограждение. С обеих сторон переправы стоят знаки, запрещающие проезд большегрузов.

На месте работают краевые спасатели и сотрудники ГАИ. Ни автомобиль, ни водителя еще не достали со дна реки. Личность водителя устанавливают.

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#Владислав Савончик#ДТП#Ачинск#Спасатели#ГАИ#Грузовик#Река Чулым
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