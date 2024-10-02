prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Облигации

Выбрать дату
Октябрь
Мэрия: красноярцы уже раскупили зеленые облигации. Максимальная сумма — 7 млн
В Красноярске досрочно раскупили «зеленые облигации». Об этом заявили в мэрии.
2 октября, 02:25
Сентябрь
«Разнарядки не было». В Красноярске купили 34 тысячи «зеленых облигаций». А мэрия и депутаты тоже покупают?
18 сентября, 07:11
Мэрия выпускает для красноярцев «зеленые облигации». Что это и можно ли заработать?
16 сентября, 08:57
Июнь
Мэрия займет 100 миллионов у красноярцев на деревья. Для этого выпустят облигации
17 июня, 07:51
Апрель
Мэрия хочет занять у красноярцев 100 миллионов на деревья. Что об этом известно?
27 апреля, 07:23
Мэрия хочет занять у красноярцев миллионы рублей на деревья. Это как?
25 апреля, 12:34
Февраль
Сбербанк требует признать банкротом «Мясничий» из-за долга в 609 миллионов
8 февраля, 02:27
Январь
С холдинга Гольдмана требуют миллиард рублей за долги по облигациям
26 января, 04:34

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  8 (985) 271-65-54

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 391 988-94-93

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика