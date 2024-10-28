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Октябрь
Красноярский бренд-шеф поделился рецептом вкусного борща
Бренд-шеф рестогруппы Bellini Gastronomic Ecosystem Роман Чемеренко рассказал, как приготовить борщ со стейком мясника, белой фасолью и копченым лардо.
28 октября, 06:28
Вкусно и просто. Публикуем пошаговый рецепт шарлотки
Осень — самое время приготовить простой и вкусный яблочный пирог. Делимся одним из вкусных и простых рецептов.
27 октября, 13:42
Как вкусно засолить грибы на зиму? Рецепт от красноярского бренд-шефа
Бренд-шеф рестогруппы Bellini Gastronomic Ecosystem Роман Чемеренко рассказал, как вкусно засолить грибы на зиму. Вот рецепт.
10 октября, 07:12
Декабрь 2023
Смотрим 5 рецептов новогодних закусок от красноярских шеф-поваров
19 декабря 2023, 06:05
Смотрим рецепты салатов от красноярских шеф-поваров к Новому году
18 декабря 2023, 08:56

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