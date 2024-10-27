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Posted 27 октября, 13:42

Published 27 октября, 13:42

Modified 27 октября, 13:46

Updated 27 октября, 13:46

Вкусно и просто. Публикуем пошаговый рецепт шарлотки

Вкусно и просто. Публикуем пошаговый рецепт шарлотки

27 октября 2024, 13:42
Фото: prmira.ru
Осень — самое время приготовить простой и вкусный яблочный пирог. Делимся одним из вкусных и простых рецептов.

Ингредиенты для шарлотки:

  • яблоко — 2 шт;
  • яйцо — 2 шт;
  • сахар — 1 стакан;
  • сметана — 2-3 столовые ложки;
  • мука пшеничная — 1 стакан.
  • Соль — 0,5 чайной ложки.
Фото: prmira.ru

Для начала нужно выбрать форму для запекания и смазать маслом.

Фото: prmira.ru

Потом нужно взбить вместе яйца, песок, соль и сметану. Можно использовать венчик, но лучше миксер — так получится воздушнее.

Фото: prmira.ru

Потом добавить муку и хорошо перемешать. Чтобы избежать комочков, муку лучше просеять, и добавлять постепенно.

Фото: prmira.ru

В форму нужно влить большую часть получившегося теста.

Фото: prmira.ru

Затем яблоки нужно нарезать на дольки. Если хотите добавить яблоки в тесто, то часть можно нарезать кубиками, добавить на этом этапе и перемешать.

Фото: prmira.ru

Затем часть ломтиков яблок выложить по спирали, чуть погружая в тесто — укладывать удобнее от бортов к середине.

Фото: prmira.ru

Сверху залить оставшимся тестом, и выложить оставшиеся яблоки. На этом этапе можно присыпать пирог корицей или сахаром, если яблоки кислые.

Фото: prmira.ru

Форму с шарлоткой нужно поставить в духовку на 20-30 минут при температуре 180-200 град. Проверить готовность шарлотки можно зубочисткой — если проткнуть пирог, готовое тесто не оставит на ней мокрый след.

Фото: prmira.ru

После готовности шарлотке нужно дать немного остыть. Всё готово.

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