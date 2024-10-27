Вкусно и просто. Публикуем пошаговый рецепт шарлотки

Posted 27 октября, 13:42
Published 27 октября, 13:42
Modified 27 октября, 13:46
Updated 27 октября, 13:46
Ингредиенты для шарлотки:
Для начала нужно выбрать форму для запекания и смазать маслом.
Потом нужно взбить вместе яйца, песок, соль и сметану. Можно использовать венчик, но лучше миксер — так получится воздушнее.
Потом добавить муку и хорошо перемешать. Чтобы избежать комочков, муку лучше просеять, и добавлять постепенно.
В форму нужно влить большую часть получившегося теста.
Затем яблоки нужно нарезать на дольки. Если хотите добавить яблоки в тесто, то часть можно нарезать кубиками, добавить на этом этапе и перемешать.
Затем часть ломтиков яблок выложить по спирали, чуть погружая в тесто — укладывать удобнее от бортов к середине.
Сверху залить оставшимся тестом, и выложить оставшиеся яблоки. На этом этапе можно присыпать пирог корицей или сахаром, если яблоки кислые.
Форму с шарлоткой нужно поставить в духовку на 20-30 минут при температуре 180-200 град. Проверить готовность шарлотки можно зубочисткой — если проткнуть пирог, готовое тесто не оставит на ней мокрый след.
После готовности шарлотке нужно дать немного остыть. Всё готово.