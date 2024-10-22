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Робеспьера

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Октябрь
В Красноярске насмерть сбили 37-летнего мужчину. Он скончался до приезда скорой
Сегодня ночью, 22 октября, в Красноярске на улице Робеспьера произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
22 октября, 04:37
Август
Почему на перекрытых из-за метро участках в центре нет активных работ? Объясняет ЦТЛ
19 августа, 11:52
В центре Красноярска образовались пробки после перекрытий из-за метро
10 августа, 06:36
Июль
В Красноярске подрядчик заново уложил асфальт на Копылова. Выяснили почему
В Красноярске в минувшие выходные подрядчик снял новый асфальт на улице Копылова. Его уложили несколько недель назад.
29 июля, 09:40
Апрель
Красноярск утонул в мусоре и окурках. Грязный фоторепортаж
4 апреля, 10:21

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