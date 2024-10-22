В Красноярске насмерть сбили 37-летнего мужчину. Он скончался до приезда скорой

Posted 22 октября, 04:37
Published 22 октября, 04:37
Modified 22 октября, 04:39
Updated 22 октября, 04:39
Предварительно, в ночные часы в районе дома №34 на улице Робеспьера 46-летний водитель Chery ехал со стороны Копылова и сбил 37-летнего мужчину, который переходил проезжую часть.
Однако на кадрах видно, как мужчина переходит дорогу в неположенном месте и в какой-то момент останавливается. Спустя несколько секунд его на скорости сбивает иномарка.
Сообщается, что мужчина скончался до приезда скорой помощи. Сейчас сотрудники ДПС выясняют обстоятельства случившегося.
С начала 2024 года с участием пешеходов произошло 725 аварий. Погибли 17 человек, 343 получили травмы.