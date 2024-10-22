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Posted 22 октября, 04:37

Published 22 октября, 04:37

Modified 22 октября, 04:39

Updated 22 октября, 04:39

В Красноярске иномарка насмерть сбила 37-летнего мужчину

В Красноярске насмерть сбили 37-летнего мужчину. Он скончался до приезда скорой

22 октября 2024, 04:37
Фото: t.me/gibdd124

В Красноярске иномарка насмерть сбила 37-летнего мужчину

Сегодня ночью, 22 октября, в Красноярске на улице Робеспьера произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Предварительно, в ночные часы в районе дома №34 на улице Робеспьера 46-летний водитель Chery ехал со стороны Копылова и сбил 37-летнего мужчину, который переходил проезжую часть.

Однако на кадрах видно, как мужчина переходит дорогу в неположенном месте и в какой-то момент останавливается. Спустя несколько секунд его на скорости сбивает иномарка.

Видео: t.me/gibdd124.

Сообщается, что мужчина скончался до приезда скорой помощи. Сейчас сотрудники ДПС выясняют обстоятельства случившегося.

С начала 2024 года с участием пешеходов произошло 725 аварий. Погибли 17 человек, 343 получили травмы.

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