Появилось видео жуткой аварии, где мальчик на мотоцикле потерял ногу

Все произошло в конце апреля, видео опубликовал сегодня, 17 октября, «ЧП Красноярск». На кадрах видно, как мотоцикл и «Мерседес» едут на высокой скорости, гонят между автомобилей и в один момент встраиваются в левую полосу, где сталкиваются.