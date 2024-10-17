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Posted 17 октября, 06:45

Published 17 октября, 06:45

Modified 17 октября, 06:47

Updated 17 октября, 06:47

Появилось видео жуткой аварии, где мальчик на мотоцикле потерял ногу

Появилось видео жуткой аварии, где мальчик на мотоцикле потерял ногу

17 октября 2024, 06:45
Фото: ГАИ 24
В сети появилось видео жуткой аварии на Октябрьском мосту, где 10-летний ребенок потерял ногу. Он попал в ДТП на мотоцикле с отцом.

Все произошло в конце апреля, видео опубликовал сегодня, 17 октября, «ЧП Красноярск». На кадрах видно, как мотоцикл и «Мерседес» едут на высокой скорости, гонят между автомобилей и в один момент встраиваются в левую полосу, где сталкиваются.

Видео: ЧП Красноярск.

Как сообщал СК, отец решил прокатить сына на мотоцикле. При этом на ребенке не было защитной экипировки, кроме взрослого мотоциклетного шлема.

На Октябрьскому мосту мужчина развил скорость до 125 км/ч при допустимой — 60 км/ч и совершал опасные маневры, поэтому влетел в автомобиль, который ехал попутно.

Ребенку оторвало левую голень, еще он получил другие телесные повреждения. Отца обвиняют в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 264 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до двух лет.

Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинения и последующего направления в суд.

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#Владислав Савончик#Видео#Авария#ГАИ
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