Появилось видео жуткой аварии, где мальчик на мотоцикле потерял ногу

Posted 17 октября, 06:45
Published 17 октября, 06:45
Modified 17 октября, 06:47
Updated 17 октября, 06:47
Все произошло в конце апреля, видео опубликовал сегодня, 17 октября, «ЧП Красноярск». На кадрах видно, как мотоцикл и «Мерседес» едут на высокой скорости, гонят между автомобилей и в один момент встраиваются в левую полосу, где сталкиваются.
Как сообщал СК, отец решил прокатить сына на мотоцикле. При этом на ребенке не было защитной экипировки, кроме взрослого мотоциклетного шлема.
На Октябрьскому мосту мужчина развил скорость до 125 км/ч при допустимой — 60 км/ч и совершал опасные маневры, поэтому влетел в автомобиль, который ехал попутно.
Ребенку оторвало левую голень, еще он получил другие телесные повреждения. Отца обвиняют в нарушении ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью (часть 1 статьи 264 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы до двух лет.
Дело направили в прокуратуру для утверждения обвинения и последующего направления в суд.