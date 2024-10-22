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Пешеход

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Октябрь
В Красноярске насмерть сбили 37-летнего мужчину. Он скончался до приезда скорой
Сегодня ночью, 22 октября, в Красноярске на улице Робеспьера произошло смертельное ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
22 октября, 04:37
Сентябрь
Пожилого мужчину в наушниках насмерть сбила машина в Красноярске
В Ленинском районе Красноярска сегодня, 23 сентября, днем произошла смертельная авария.
23 сентября, 10:27
Красноярец на самокате попал под машину. Его отбросило на несколько метров
В Красноярске на улице Тотмина произошла авария с участием электросамоката.
18 сентября, 06:19
На трассе под Красноярском водитель грузовика насмерть сбил мужчину
Под Красноярском грузовик насмерть сбил пожилого мужчину. Все случилось в Емельяновском районе.
12 сентября, 03:12
В Красноярском крае «Ваз» насмерть сбил гулявшего по дороге мужчину
В Лесосибирске Красноярского края произошло смертельного ДТП с участием пешехода.
9 сентября, 10:49
Август
Водитель автобуса насмерть сбил красноярца, который шел посреди дороги
В Красноярске водитель автобуса №23 насмерть сбил красноярца. Он шел по дороге навстречу маршрутке.
22 августа, 01:38
В Красноярске автобус насмерть сбил пенсионера на «зебре»
16 августа, 07:48
В Красноярске водитель сбил мать на глазах у детей. Они чудом не пострадали
9 августа, 04:15
Июнь
Грузовой поезд насмерть сбил мужчину на станции Белые росы в Красноярске
В Красноярске в районе станции Белые росы грузовой поезд сбил мужчину. Он скончался от травм на месте.
15 июня, 03:55
В Красноярске «Приора» насмерть сбила 35-летнего мужчину. Водитель сбежал с места ДТП
Сегодня ночью, 8 июня, в центре Красноярска под колесами автомобиля погиб 35-летний мужчина.
8 июня, 05:30
Май
Машина переехала девятилетнего мальчика на самокате в Назарове
28 мая, 07:16
Апрель
В Красноярске насмерть сбили женщину у кладбища Бадалык
В Красноярске на Енисейском тракте около кладбища Бадалык сегодня утром, 27 апреля, произошла смертельная авария.
27 апреля, 06:19
Март
В Красноярском крае водитель «Камаза» сбил бабушку на обочине и оставил ее умирать
В поселке Балахта Красноярского края вечером 26 марта произошла смертельная авария с участием «Камаза».
28 марта, 05:14
В Красноярске насмерть сбили пенсионерку. Она перебегала дорогу
ДТП произошло вечером на проспекте Свободный в Красноярске.
11 марта, 01:09
Февраль
В Красноярске насмерть сбили пенсионера. Он скончался до приезда скорой
В Красноярске сегодня утром, 7 февраля, на улице Тельмана, 15 произошло смертельное ДТП.
7 февраля, 04:11
Ноябрь 2023
В Красноярске сбили идущего из больницы мальчика. Он находится в тяжелом состоянии
В Красноярске на улице Судостроительной в районе дома №109 произошло ДТП. 12-летний мальчик переходил дорогу в неположенном месте и его сбила легковушка. Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу.
15 ноября 2023, 08:17
Молодой полицейский насмерть сбил мужчину, который перебегал дорогу
8 ноября 2023, 04:58

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