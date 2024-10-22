В Красноярске сбили идущего из больницы мальчика. Он находится в тяжелом состоянии

В Красноярске на улице Судостроительной в районе дома №109 произошло ДТП. 12-летний мальчик переходил дорогу в неположенном месте и его сбила легковушка. Ребенка с тяжелыми травмами доставили в больницу.