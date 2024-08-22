Водитель автобуса насмерть сбил красноярца, который шел посреди дороги

Posted 22 августа, 01:38
Published 22 августа, 01:38
Modified 22 августа, 01:40
Updated 22 августа, 01:40
Как сообщили в ГАИ, все произошло вечером 21 августа. 50-летний водитель автобуса ехал по улице Одесской в сторону улицы Рейдовой — в этот момент он наехал на пешехода. Сообщается, что мужчина шел посередине дороги навстречу транспорту.
Судя по видео с места, у автобуса повреждена левая часть лобового стекла.
От полученных травм мужчина скончался на месте, его личность устанавливается.
Несколько дней назад на Металлургов похожим образом погибла женщина. Она гуляла посреди дороги и шла навстречу машинам. В какой-то момент её сбил автомобиль.