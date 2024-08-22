Водитель автобуса насмерть сбил красноярца, который шел посреди дороги

Как сообщили в ГАИ, все произошло вечером 21 августа. 50-летний водитель автобуса ехал по улице Одесской в сторону улицы Рейдовой — в этот момент он наехал на пешехода. Сообщается, что мужчина шел посередине дороги навстречу транспорту.