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Posted 22 августа, 01:38

Published 22 августа, 01:38

Modified 22 августа, 01:40

Updated 22 августа, 01:40

Водитель автобуса насмерть сбил красноярца, который шел посреди дороги

Водитель автобуса насмерть сбил красноярца, который шел посреди дороги

22 августа 2024, 01:38
Фото: t.me/gibdd124
В Красноярске водитель автобуса №23 насмерть сбил красноярца. Он шел по дороге навстречу маршрутке.

Как сообщили в ГАИ, все произошло вечером 21 августа. 50-летний водитель автобуса ехал по улице Одесской в сторону улицы Рейдовой — в этот момент он наехал на пешехода. Сообщается, что мужчина шел посередине дороги навстречу транспорту.

Судя по видео с места, у автобуса повреждена левая часть лобового стекла.

Видео: t.me/gibdd124.

От полученных травм мужчина скончался на месте, его личность устанавливается.

Несколько дней назад на Металлургов похожим образом погибла женщина. Она гуляла посреди дороги и шла навстречу машинам. В какой-то момент её сбил автомобиль.

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