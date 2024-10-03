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Сбербанк

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2024
Банки стали выдавать ипотеку под 35% годовых
Банки подняли проценты по ипотеке. Средняя ставка — 25%, но с учетом страховок и надбавок она составляет 35%. О повышении ставок по всем рыночным программам, в частности, сообщил Сбербанк.
3 октября, 06:51
Спрос упал, но не цены: что происходит на рынке недвижимости и чего ждут аналитики
9 сентября, 08:02
Конфискованный «Аурус» экс-депутата Гольдмана выставили на продажу за 42 миллиона
1 июля, 06:20
Суд признал беглого экс-депутата Гольдмана банкротом. Такой иск подавал Сбербанк
7 июня, 03:52
Рассказываем, кому в Красноярске готовы платить 200 тысяч
Аналитики опубликовали рейтинг высокооплачиваемых вакансий в Красноярске в марте.
12 марта, 08:54
В Красноярске снова продают офисное здание «Сбера». На этот раз за 220 млн
В Красноярске снова продают здание «Сбера» на Телевизорной.
7 марта, 01:13
Сбежавший в «недружественную» страну Гольдман взыскал долги в суде Красноярска
8 февраля, 07:55
Сбербанк требует признать банкротом «Мясничий» из-за долга в 609 миллионов
8 февраля, 02:27
Приложение Сбера вернулось в AppStore под новым названием
Сбер выпустил новое официальное приложение в AppStore. Это как минимум третья копия с момента удаления.
1 февраля, 06:34
Сбербанк просит признать Гольдмана банкротом из-за долга в 615 миллионов
31 января, 06:12
Ставки по ипотеке в крупных банках превысили 20% годовых
17 января, 01:20
Сбербанк хочет обанкротить Гольдмана, его холдинг и предприятия
10 января, 13:06
2023
Красноярцы жалуются на массовый сбой «Сбера». Не могут расплатиться картами «Мир»
Жители Красноярска столкнулись проблемами при оплате картой «Сбербанка» в магазинах. Людям предлагают оплачивать продукты наличкой или картами других банков.
27 октября 2023, 12:36
Здание Сбербанка на Телевизорной продают за 276 миллионов
Сбербанк хочет продать здание на Телевизорной, 1 стр. 15. Оно находится за торговым центром MixMax.
13 июля 2023, 04:49
Два школьника сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов. Один из них хочет в «Яндекс»
Два выпускника из Красноярска и Железногорска написали ЕГЭ по информатике на 100 баллов. Об этом сообщили в министерстве образования края.
2 июля 2023, 04:52

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